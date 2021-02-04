Carousell｜網民呻買家19種超小家講價方法　$5都壓價、分期付款

撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-02-04 07:00

拍賣網購平台Carousell，一向集各式各樣的貨品。之前便因有各式各樣新奇有趣的貨品而引起網民討論！不過近日又有網民再次於討論區發文，分享自己在Carousell遇過瘋狂講價的買家，結果引來不少網民和應，更紛紛分享自己的經驗，令人驚覺原來有人講價真的可以無下限！

近日有網民於討論區發文，分享自己在Carousell遇過瘋狂講價的買家。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

連登討論區有網民發起貼文「carousell果然係cheap精集中地」，分享自己遇到的「超小家」買家，就算是低價$99仍要壓價。結果原來低處未算低，不少網民回應分享遇過更瘋狂的經歷，例如要求分期付款、免費貨品要求包郵等。

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Carousell奇葩的又豈此一眾講價無極限的買家，其實貨品種類都相當出奇不意，有不少有趣、無聊甚至令人O晒咀的貨品。有網民曾在討論區發文，分享自己見過的Carousell另類貨物，令不少網友驚嘆：「大開眼界！」

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同場加映：12個旺舖地標變了樣

過去一年受新冠疫情影響下，零售業大受打擊，多個知名國際品牌如GAP、TOPSHOP、ESPRIT、Prada及H&M等，不是結束多間分店，就是全線撤出香港，令熱門購物旺區如旺角、尖沙咀、中環及銅鑼灣紛紛湧現吉舖。



吉舖湧現，租金因此有下調空間。可是眾多品牌撤走後，平價租金又是否能吸引新舖進駐？多間昔日天價巨舖、知名旗艦店的舖位，現在又變成了甚麼？

👇👇👇點圖睇變了樣的12個旺舖地標👇👇👇

仲有另外6個地標舖位！點擊睇全文：12個旺舖地標變了樣 娛樂行MCM變DECATHLON 家樂坊H&M淪散貨場