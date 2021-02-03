撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-03 15:57

教育局昨日（2日）向全港中學發通函，就高中4個核心科課程及評估訂定改善方案，徵詢學校意見，為期1個月。新安排最快於2021/22學年的中四級起實施，並於2024年文憑試生效，更擬取消中文Oral。有網民回帶當年考Oral的有趣經歷，感嘆也許以為這些經典場面不復再。

學校課程檢討專責小組去年9月，向教育局提交《優化課程迎接未來 培育全人啓迪多元》檢討報告。教育局昨日（2日）表示，課程發展議會與考評局轄下4個核心科目委員會，已訂定改善課程及評估方案。其中中國語文科調整方案建議，將精簡必修部分和選修部分教學，並減少公開評核的試卷數目，以減少過度操練。建議中文科公開試四份卷，合併為兩份卷，取消卷三「聆聽及綜合能力」，及卷四「說話能力」。

回憶起中學時候的中文口試，雖然讓不少不善辭令學生頭痛，不過也產出不少經典膠人膠事，例如一腳踢開門扮秦始皇等都市傳說，網民熱數13件那些年口試遇過的黐線經歷，有多少你還記得呢？

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同場加映：情場如炒股入貨要趁早？網民勸世讀U要識女仔｜出Pool補習班#68

有網民笑言情場如股票市場，更在連登討論區開Po「勸大家讀緊 u 就要識女仔，否則好易發生 short squeeze」，勸一眾網民「大學時期開始入貨，趁低吸納」，否則「接近廿尾嘅時候，你就可能會發生 short squeeze ，開始要接受市場上缺點多嘅女人」。

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同場加映：【再別康橋】23句那些年學過的古文詩詞 仲背得出證明你係讀書人

中學回憶不只是讓學生聞之色變我公開考試，還有一些當年辛苦背誦，但長大後從沒用過的中學範文。《開罐Opener》整理了一些那些年我們都背過的古文，一共23條挑戰問題，如果你全部記得，證明你是一個超級好學生。

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