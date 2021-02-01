撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-01 18:39

陳冠希舊愛謝芷蕙（Cammi）最近被自稱前男友的S先生追討80萬元，令她再次進入大眾目光，陳冠希過去被指「閱女無數」，那些年的希女郎，現況又是如何？

陳冠希過去正印、緋聞女友一大堆，際遇大不同，有的已經退出娛樂圈，有的仍在圈中打拚，有的成了筋肉人，更有人成為人妻，過著相夫教子的生活，這9位希哥的舊愛，各自各精彩。

陳冠希舊愛謝芷蕙（Cammi）最近被自稱前男友的S先生追討80萬元。

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現年33歲的湯怡，日前在IG上宣布和大8年排舞師麥秋成奉子成婚。湯怡是洪卓立的舊愛，相信很多人都知道。但原來她老公麥秋成，都曾經和香港小姐出身的蔡思貝拍拖。除了他們之外，原來不少明星情侶的舊愛都是圈內人，有些甚至是好朋友的EX！

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早前無綫《萬千星輝頒獎典禮2020》王浩信成「雙料視帝」，不過與老婆陳自瑤的互動似乎更具話題性，因王浩信得獎致謝老婆時，Yoyo面無表情，疑似「黑面」回應，網民迅速cap圖，戲指Yoyo才是最佳女主角，又笑言攝影師很識玩。以下這10個名人表情句，未必如其他電視、電影CAP圖一般見圖有聲，不過一樣經典，有些紅出香港，成為國際通用表情包！

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同場加映：23個女神唔講唔知3字頭 杜小喬Keep到港女味 有位前主播仍叫BB

宅男女神杜小喬近日又成為網民的討論對象，原來當年的女神，今年已經30歲，令網民大為感嘆。那些年多位女神，不少都已經踏過30大關，有的仍然當打，有的卻已經漸漸消聲匿跡。

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