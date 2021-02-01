劉佩玥剪短髪激似日模　12個被長髪耽誤的女神　蘇皓兒反差非最大

撰文： 爆檸哥 最後更新日期： 2021-02-01 16:18

近日劉佩玥把一頭留了多年的秀髪剪短，一身短髪加上中性造型，跟以往長髪乖乖淑女形象截然不同，被網民激讚新look似日系女模。其實近年有不少長髪女星都把頭髪剪短一改造型，結果不少由平凡外貌立即升呢變女神，讓人眼前一亮。《開罐》搜集了12位日韓中港台剪短頭髮後突圍而出的女星，例如高海寧、張鈞甯、蘇皓兒等，有些更一剪成名！

劉佩玥一頭短髪令人驚喜，更有網民指新造型像日系女模。（IG@aryuu)

不少女生以為長髮最保險，醜極有個譜，多年來不敢剪短頭髮示人。但其實一頭短髮不但給人清爽感覺，有時還會形象瞬間變身，由平凡女生變宅男女神！好像以下12位女明星，長髮時未必給人留下深刻形象，一剪短髪反而讓人驚喜！

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有些男星留鬍鬚後不但男人味爆升，更憑造型成功獲得大眾注意。以下10個留鬍鬚更型男星，足以證明何謂「沒有最Man，只有更Man」！

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同場加映：BLACKPINK Lisa忽變壽星公？ 10個沒瀏海即變醜的女星

擁相當高人氣的BLACKPINK成員Lisa，早前因為在直播中露出額頭，引起網民討論，有人表示好看、有人為Lisa髮量稀疏而擔心。露額惹來兩極反應的又豈止Lisa，其實中港日韓台女星中，有不少都有一樣的苦惱，有些更因此幾乎從未有過露額造型！

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