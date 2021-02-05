撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-05 18:30

你介意被男/女朋友完全掌握行蹤？日本德島縣縣警與文理大學上月發表調查，發現逾25％的年輕人接受使用GPS程式被戀人監視行蹤。TBS電視台晨間節目《グッとラック!》更因而進行街訪，發現8成受訪者都有裝共享所在位置APP！

TBS電視台晨間節目《グッとラック!》截圖

日本德島縣縣警與徳島文理大學上月發表調查，訪問861名年齡介乎18-25歲年輕人，了解「能否接受交往對象用手機GPS程式監視自己」，發現52.1%受訪者表示「絕對不能接受」，但仍有10.3％表示「可以接受」，15.6％表示「還可以接受」，即逾25％的年輕人接受男/女朋友用GPS監視自己行蹤！

TBS電視台晨間節目《グッとラック!》截圖

TBS電視台晨間節目《グッとラック!》更因這個調查結果進行街訪，發現8成受訪者都有裝共享所在位置APP！不只是情侶互相監視，朋友之間都會Check行蹤。

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