撰文： 馮嘉曦 最後更新日期： 2021-02-14 06:50

不少女生對「情人節」充滿幻想，想像與愛人在燭光、鮮花下共渡難忘一夜。然而，莊韻澄（Xenia，前名莊端兒）最難忘的情人節卻是荒誕、失望甚至憤怒。

2016年，Xenia跟拍了三年拖但頻頻出軌的張致恆（Steven）分手。有年情人節，她收到對方邀約敍舊：「佢一上到嚟已經收到追魂Call，就知佢又講大話，我話『其實你係咪有地方要去，不如你走啦』，佢好尷尬咁話女伴呢幾個鐘唔得閒。咁即係搵我揳時間⋯⋯當時我好嬲，就同佢講『其實你呢幾個鐘唔搵我，自己喺屋企唞下都好應該。』」

（黃寶瑩攝）

背叛中，認清事實

在過往感情經歷中，Xenia坦言與Steven的戀情對她影響最深：「（對方）太唔忠誠，太多大話，仲要啲大話係呃我唔到，反而覺得少少侮辱我智慧。」

男方在人前表現得很愛她，人後卻一直出賣她，「覺得好恐怖」。某天記者來電告訴她男方又出軌，那種仿佛全世界都知道，只有自己被暪騙的感覺非常震撼。她找男方「講數」，對方一句話終令她醒過來：「佢第一句就話『呢個世界冇話邊個冇咗邊個唔得㗎』。呢句說話我記到依家，我咁愛佢，但原來佢從來冇認定過我。」

男方一次又一次出軌，Xenia亦一次又一次原諒。然而傷害越深，學到的越多，她自省過往只是單方面付出，但委屈自己並無法換來真愛。

（黃寶瑩攝）

16歲初戀，擇偶條件一直是「靚唔靚仔」及「有幾高」。經歷過4段戀情，也被前度傷到入骨，Xenia用數年時間沉澱，直至遇上比她少5歲 ，做IT Marketing的老公呂成忠（Joe）。

（受訪者提供）

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鋼鐵直男，終於遇上

兩人起初只是朋友，當時男方已有女友。Xenia 記得有次家中冷氣機漏水，電子琴也被浸壞，Joe兩脇插刀幫手修理，她還發牢騷抱怨，Joe卻安慰她一定可以修好。「當時睇住佢，覺得以後搵男友都要搵個好似佢咁暖嘅人⋯⋯望住佢先知原來世界上仲有好男人。」

他們中間有段時間沒聯絡，直到2019年8月，Xenia才在朋友的生日會上重遇回復單身的Joe，兩人才正式開始。Xenia笑指Joe是「直男癌」，一個字形容他：慢， 連開口表白也慢過人。「佢有日突然喺餐廳問我有冇諗過要一齊，嗰吓除咗尷尬，其實我等咗佢開口好耐。」首次送禮物，竟送電子通話戒指：「都唔敢話佢知我將隻戒指放埋一邊。」她失聲笑道。

鋼鐵直男雖非靚仔類，卻對她甚認真。 兩人曾找風水師傅夾八字，「佢對住風水師傅好認真咁話已經預備好自己，想同我結婚。佢夠膽對住一個長輩咁講，我感受到佢唔係玩玩吓。」拍拖後Xenia首個生日，Joe帶著她訂製結婚戒指：「佢話搵咗好多款都覺得唔靚，我先知佢一早為結婚預備。婚後佢都好珍惜隻戒指，真係24小時都唔會除。」

Joe送給Xenia的「直男禮物」，金色的結婚戒指是自己親手打造的。（黃寶瑩攝）

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愛忠誠，比錢重要

兩人去年剛宣布結婚，外界有消息指Joe破產，Xenia 亦對傳媒大方承認。對於家境不俗，18歲就買樓，高峰期擁有10層樓的Xenia來說，經濟差距並不阻礙兩人發展。情傷和背叛可以放下，但不會被抹去，所以「忠誠」遠比金錢重要。她說認識Joe時已知道他的經濟狀況：「我哋經濟獨立嘅，佢唔會要我哋幫手。但佢對我好好係真嘅，呢樣先係最重要。」

40歲的Xenia 現已懷胎7個月，她亦為將為人母作準備，還不時在Instagram請網友幫手改寶寶的花名，過去為情所困的她仿佛不復存在。

（黃寶瑩攝）

愛情路上，跌過才會成長。以前的情人節有傷害有失望；今年是婚後首個情人節，Xenia有問過Joe要怎樣過，他一如既往地慢，採訪日還說未有安排，不過她深信，今個情人節是值得等待的。

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