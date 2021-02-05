撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-02-05 07:00

情人節將至，相信不少人都會選擇送花給另一半。花束的款式有相當多選擇，最大路的鮮花以外，亦有乾花、永生花及香薰花等；而大小亦不再是「大大束」就等於好，近年反而小花束、花盆、迷你手掌花更受歡迎！ 因此除了到一般鮮花店以外，不妨多留意網購平台或IG Shop，送對方一份合時而好看的心意！《開罐 Opener》為大家整合了網上8間花店，囊括眾多種類之餘，價錢更低至$55！

（Flover, Instagram@moment.florist）

雖然距離情人節還有近一星期時間，但其實不少花店店家訂單已滿、不再接單，因此若然看中哪間，就要快點下單了！免得錯過最後訂購機會！

【1】IG Shop —— cottontreeflorist

分別有鮮花、乾花及保鮮花花束的cottontreeflorist，除了花種多選擇外，各花束的顏色配搭亦相當多元化。由較經典的紅玫瑰、到近年大熱的木棉花均有，另外亦較低調的迷你小花籃及手掌花束。若花束有標明使用保鮮花，其觀賞期更達1至2年！👇👇👇點圖睇花束款式及價錢👇👇👇

店舖資料：Instagram@ cottontreeflorist 交收方式：觀塘工作室自取或送貨上門（運費自付）

【2】IG Shop —— dearmyfara

相比上一間有多種色調，這間IG Shop整體的款式較偏向粉色，感覺較為少女系，尤其適合較girly的女生們。這店亦有較少見的波波球花束，相當可愛！花種方面可以挑選鮮花或絲花，色調亦可跟店家微調。另外亦有鬱金香及繡球花花束選擇，感覺相當高貴！👇👇👇點圖睇花束款式及價錢👇👇👇

店舖資料：Instagram@ dearmyfara 交收方式：根據店家安排面交或送貨上門（運費自付）

【3】IG Shop —— 花里士多 Flowery Store

同樣是有多個種類挑選的店家，有各種大小的花束及花種以外，亦有金屬或水泥花盆、花桶、玻璃瓶及首飾盒選擇。而令記者尤其喜歡這店的另一原因，是它設有網站並標明所有價錢，不用逐款詢問店家，對於心大心細的朋友來說絕對是一大福音！

另外此店全店會根據花種用上不同花朵種類，如玫瑰用上保鮮花、永生花，向日葵為香皂花、而其他則是乾花。存放期可達1至2年或以上。現購買兩束有95折、三束或以上9折。👇👇👇點圖睇花束款式及價錢👇👇👇

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店舖資料：Instagram@flowery__store ／ 網站@https://www.flowerystore.online/ 交收方式：送貨上門（運費自付）

【4】moment.florist

這間款式相對簡約，以粉紅、粉藍及杏色為主，花種則主要是玫瑰及太陽花。大多花材均用上香薰花，可以保存2至3年。而且所有款式均可做大不同大小！👇👇👇點圖睇花束款式及價錢👇👇👇

店舖資料：Instagram@moment.florist 交收方式：將軍澳線 寶琳站免費交收或順豐到付（$30-60）或送貨上門（運費自付）

本地IG Shop以外，設計產品平台Pinkoi亦有不少來自台灣店家的選擇，大多定價會較平，不過運費相對較昂貴，但款式方面則有更多選擇。運費以外，亦要考慮運輸時間，大多店家會使用順豐速運，運輸需時2至3日不等，亦有店家標明因為今年情人節臨近農曆新年，因此無法指定到貨日，只會安排於2月9日前出貨。另外即日至2月19日，亦有情人節優惠，會員首購後即送$55優惠券，分別是$35及$20優惠券，但需消費指定金額才能使用。

【5】Pinkoi——Flover 芙拉花藝

Flover主打乾燥花及永生花，有花束、盆花及玻璃球花盅。當中乾花有較少見的鬱金香乾花。👇👇👇點圖睇花束款式及價錢👇👇👇

店舖資料：Pinkoi@Flover 交收方式＆運費：順豐速運 (貨到付運費)

【6】Pinkoi—— Yuans Flower

同樣來自台灣的Yuans Flower，有永生花及乾花等選擇，另外亦有較少見的夜燈擴香瓶，同時集擺設及擴香兩功能，相對實用。另外Yuans Flower亦有不少貨品免運費，變相便宜不少！👇👇👇點圖睇花束款式及價錢👇👇👇

店舖資料：Pinkoi@Yuans Flower 交收方式＆運費：免運或透過聯絡設計師討論合適的運送方式

【7】Pinkoi—— What’s Flora

What's Flora除了各類花束以外，最特別在於有摩艾石像配上鮮花的設計，相當搞鬼。另外花束上的裝飾亦見心思，有較少見的「比心」的插牌。👇👇👇點圖睇花束款式及價錢👇👇👇

店舖資料：Pinkoi@What’s Flora 交收方式＆運費：設計師自選物流（$87）

【8】Pinkoi—— Flora Flower

Flora Flower最特別在於有不少單支玫瑰花束選擇，由最經典的紅玫瑰、到黑玫瑰及藍玫瑰均一應俱全。感覺較一般花束更乾淨利落，適合較低調的朋友們。不過單件運費相對較貴，下單前要多加注意！👇👇👇點圖睇花束款式及價錢👇👇👇

店舖資料：Pinkoi@Flora Flower 交收方式＆運費：設計師自選物流（$130.5）

※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以店家為準

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農曆新年將至，相信不少人都知道新年期間買鞋會有「唉唉聲」之嫌，因此識買一定是揀新年前買！而各大品牌亦會趁機推出新春優惠，絕對是不錯的入貨時機！《開罐 Opener》為大家精選近期共11個減價運動品牌，除了有較人氣的Nike、adidas、Vans、Converse、New Balance，亦有較少減價的Hoka One One及ASICS，優惠最高達半價！即睇下文有咩款式值得購入！👇👇👇點圖睇10對Catalog抵買推介👇👇👇

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