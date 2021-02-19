《半澤直樹》堺雅人演技達轟動級　即睇十部推薦作品古裝一樣拿手

開罐
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堺雅人最知名的代表作，應該就是創造平成收視奇蹟的《半澤直樹》吧！他的名言：「以牙還牙！加倍奉還！」實在太熱血了。

除此之外，不知道大家喜歡的是《律政狂人》裡面嘴賤又賣萌的律師，還是《真田丸》當中英勇又堅毅的武將呢？其實，堺雅人也常扮演醫生的角色，無論是《白色榮光：染血將軍的凱旋》裡面冷酷的急診室醫師，或者《Dr.倫太郎》當中療癒創傷的精神科醫師，都使觀眾留下深刻印象。

等了8年，超人氣的《半澤直樹2》推出後也造成轟動，看完還不過影想要回顧一下堺雅人演過的經典作品的話，這次我們整理了片單！過年大家一起補番吧！（因為他的作品多到不勝枚舉，選出來這十部僅是雪奈個人喜歡的，如有遺漏還請見諒。）

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在家補番看堺雅人飆戲防疫最安心

堺雅人和木村拓哉可以說是最佳競爭對手，兩人合作過《飆風引擎》和《南極大陸》，劇中皆為亦敵亦友的關係，時常火藥味十足，最後卻培養出惺惺相惜的情誼。他們多次在同檔期主演日劇，力拚收視率和人氣，各自擁有一票死忠粉絲。去年2020年春季檔，原本觀眾期待《半澤直樹2》與《BG～身邊警護人～》能互別苗頭，卻被肺炎疫情打亂步調實在可惜，希望2021年的日劇能一路順利，也希望大家今年過年待在家中看日劇防疫保平安！

延伸閱讀：2020年日劇10大遺珠！值得睇作品點只《今際之國》、《半澤直樹》

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

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