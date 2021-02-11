撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-11 17:06

食君之祿，下一句是甚麼？人品好，甚麼會自然好？這些經典新年港產賀歲片對白，你一定聽過，不少賀歲片雖然重播又重播，但仍百看不厭，今年冇得出街睇戲，不如一齊玩玩這個對白大挑戰，回味回味。

一年容易又新年，總有幾套賀歲片會不斷翻播再翻播，《逃學威龍3之龍過雞年》、《嚦咕嚦咕新年財》、《行運超人》等等，就算對劇情倒背如流，對白你又是否記得一清二楚？話不多說，這19句對白挑戰等著你。

只睇畫面已經有聲。（嚦咕嚦咕新年財）

👇👇👇按圖挑戰19句對白填充題👇👇👇

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廣東話博大精深，遇上香港人自小就要學習的英文，就更加變化多端，演變成只有香港人才會說的中英夾雜廣東話。「幫我scan入電腦做個copy，再upload上drive share畀大家.，跟住print個hard copy出嚟埋放入file」對於香港人來說，是正常不過的對話，可是對其他地方的朋友來說，卻十分神奇，只有真香港人才聽得懂。

👇👇👇按圖看22句真正廣東話👇👇👇

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貴姓呀陳生？星期一係禮拜幾？這些看似普通，但原來自相矛盾的說話，有時會為了搞笑而講，不過更常不經意地說出口，無意間搞咗個gag都唔知。有網民在facebook群組發文，指自己經常不小心錯說話卻又不為意，引來其他網友留言分享，如全新二手車、無睡意安眠藥等十分順口，但又矛盾的說話，以下這些句子，你又有冇講過？

👇👇👇按圖看19句順口但矛盾句子👇👇👇

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同場加映：43句讀錯都唔覺的廣東話 香港人先識笑 軟腳蟹手卷、繼香光光雞

廣東話博大精深，音調又多，好多時都會唔小心讀錯，最經典當然有陳豪的「紅都面晒」，和《東張西望》的「食燈籠玩月餅」，網民亦不甘亦弱，列出自己平時不小心講錯的廣東話，搞笑一番。

點擊看全文：43句讀錯都唔覺的廣東話 香港人先識笑 軟腳蟹手卷、繼香光光雞

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