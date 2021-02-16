撰文： 爆檸哥 最後更新日期： 2021-02-16 15:48

日本AV女優波多野結衣日前在Twitter發文懷疑自己面癱，左邊臉郁唔到，連眼也合不上，所有工作都要暫停，情況令人擔心。一代女優會否就此告別AV影圈，尚是未知之數。 作為日本當紅的AV女優，波多野結衣都是經過一輪艱苦努力，才能走到今天。她最初在日本只是一個二三線小角色，全因一個舉動，令她在海外爆紅，更反攻日本。究竟她如何在競爭激烈的環境下長期企穩？

日本AV女優波多野結衣人氣一直高企，不過最近她在Twitter表示面部不適，診斷疑似「顏面神經麻痺」，舌頭有麻痹感，只有右邊面郁到，左眼無法緊閉，令對眼好乾不停流眼淚，而左邊鼻孔亦無法控制鼻水流出。波多野結衣指自己正接受類固醇治療，亦因此導致免疫力變低要留家休養。她表示雖然痛苦會令自己變得更堅強，但獨自在家時仍因難受而忍不住痛哭，令不少粉絲擔心。

👇👇👇按圖看波多野結衣近日身體狀況👇👇👇

作為日本兩大結衣BB之一，波多野結衣可以企穩一線女優地位，絕對不是靠個樣就成功，她的際遇更顛覆了日本AV界，曾差點就被片商放棄，消聲匿跡。這11個故事讓你了解，陪男生渡過無數晚上的女神。

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同場加映：12位AV女優火辣拜年照 三上悠亞若隱若現



2021農曆新年出不了街，為什麼不找陪你渡過無數個寂寞晚上的「女神」？當然，她們也沒有忘記你，這12位女優穿上新年裝，向大家拜年「派利市（Ｘ）派福利（Ｏ）」。

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，在跟事業中的伯樂，傳說中的人物「社長」相遇之後，就一路互相扶持，不斷起起落落落落落落。每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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