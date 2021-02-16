日本AV女優波多野結衣日前在Twitter發文懷疑自己面癱，左邊臉郁唔到，連眼也合不上，所有工作都要暫停，情況令人擔心。一代女優會否就此告別AV影圈，尚是未知之數。
作為日本當紅的AV女優，波多野結衣都是經過一輪艱苦努力，才能走到今天。她最初在日本只是一個二三線小角色，全因一個舉動，令她在海外爆紅，更反攻日本。究竟她如何在競爭激烈的環境下長期企穩？
日本AV女優波多野結衣人氣一直高企，不過最近她在Twitter表示面部不適，診斷疑似「顏面神經麻痺」，舌頭有麻痹感，只有右邊面郁到，左眼無法緊閉，令對眼好乾不停流眼淚，而左邊鼻孔亦無法控制鼻水流出。波多野結衣指自己正接受類固醇治療，亦因此導致免疫力變低要留家休養。她表示雖然痛苦會令自己變得更堅強，但獨自在家時仍因難受而忍不住痛哭，令不少粉絲擔心。
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作為日本兩大結衣BB之一，波多野結衣可以企穩一線女優地位，絕對不是靠個樣就成功，她的際遇更顛覆了日本AV界，曾差點就被片商放棄，消聲匿跡。這11個故事讓你了解，陪男生渡過無數晚上的女神。
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今一番きついのが左目がしっかり閉まらないので目が乾燥して涙出てくるのと、— 波多野結衣★ (@hatano_yui) February 11, 2021
そのせいか左の鼻から鼻水が出るんだけどあんまり吸い込めないのと、
基本無表情の方がいいのだけど笑いの沸点低くて面白いことあって笑いそうになって必死に抑えたりするんだけど笑うと右しか動かないから顔がヤバくなる😂 pic.twitter.com/7n02q7em4e
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