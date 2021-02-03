撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-03 18:22

台灣藝人「雞排妹」鄭家純，最近在Facebook上自爆，之前主持尾牙活動時遭同場公司老闆及男歌手性騷擾，包括出言調戲及大伸鹹豬手，引起網民熱烈討論。

過去不少女藝人都分享過被性騷擾，甚至是性侵的經歷，更有人在公開場合被狂迷強吻，引起軒然大波。這8位勇敢面對過去的女藝人，由港姐、模特兒，到演員都有，大家遇事一家要出聲，千萬別啞忍。

「雞排妹」鄭家純之前主持尾禡活動時，遭同場公司老闆及男歌手性騷擾。

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陳冠希舊愛謝芷蕙（Cammi）最近被自稱前男友的S先生追討80萬元，令她再次進入大眾目光，陳冠希過去被指「閱女無數」、緋聞女友一大堆，現時際遇大不同，有的已經退出娛樂圈，有的仍在圈中打拚，有的成了筋肉人，更有人成為人妻，過著相夫教子的生活，這9位希哥的舊愛，各自各精彩。

👇👇👇按圖看9位陳冠希舊愛現狀👇👇👇

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現年33歲的湯怡，日前在IG上宣布和大8年排舞師麥秋成奉子成婚。湯怡是洪卓立的舊愛，相信很多人都知道。但原來她老公麥秋成，都曾經和香港小姐出身的蔡思貝拍拖。除了他們之外，原來不少明星情侶的舊愛都是圈內人，有些甚至是好朋友的EX！

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同場加映：23個女神唔講唔知3字頭 杜小喬Keep到港女味 有位前主播仍叫BB

宅男女神杜小喬近日又成為網民的討論對象，原來當年的女神，今年已經30歲，令網民大為感嘆。那些年多位女神，不少都已經踏過30大關，有的仍然當打，有的卻已經漸漸消聲匿跡。

點擊看全文：23個女神唔講唔知3字頭 杜小喬Keep到港女味 有位前主播仍叫BB

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