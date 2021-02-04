撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-02-04 15:45

負責維持治安的警察，除了要有良好的體魄之外，應變能力和智力都十分重要。最近，韓國一名被稱為「第六感警察」的警員登上綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，分享3年前如何憑受害人說出的一句話識破危機。

該名警員在報案中心工作5年／《VOICE》劇照

第六感警察

韓國推理懸疑劇《VOICE》，主角是一名在報案中心擔任主任的女警。她憑著比別人靈敏的聽覺，經常在黃金時間內就成功找出報案人並將其救出。現實中韓國的確有一名在報案中心工作的警員，憑著超強第六感，成功救出報案人。他叫姜勝久（譯音），人稱「第六感警察」。

姜勝久／《劉QUIZ ON THE BLOCK》片段截圖

女生報警叫炸醬麵

姜勝久近日登上綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，談起3年前的一宗案件。當時，他接到一個女生的來電，說要叫兩碗外賣炸醬麵。聽到這樣的內容，相信不少人已經會判斷其為「作弄電話」。但姜勝久聽到後，沉默地想了一想，立刻洞悉她是被男朋友暴力對待，最後成功將報案人救起，並拘捕了施暴的加害者。

▼▼▼點擊影片聽當時的通話錄音▼▼▼

瞬間洞悉的原因

他在節目上分享當時為何能這麼快察覺出有異樣的原因。他表示，很少年輕女生會打作弄電話，而且按錯的機會亦很低，所以直覺覺得報案人一定是有事相求。後來，他想了又想，就憑著當時是白天，地點是時鐘酒店，而且報案人是叫兩碗麵等線索，推斷出對方是和男朋友在一起。在洞悉報案人正在身處險境後，他亦不忘向出動的警員提醒「到達後要裝作是炸醬麵外賣員」，最後得以成功救出報案人。

姜勝久／《劉QUIZ ON THE BLOCK》片段截圖

分享其他驚險經歷

除了炸醬麵事件之外，姜勝久在報案中心工作期間，亦曾經遇過不少驚險事。他在節目上分享了其中兩件令他印象最深刻的案件。

▼▼▼點擊圖片看案件▼▼▼

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