撰文：李梓媛
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由申惠善、金正賢主演的韓劇《哲仁王后》，是最近一套討論度十分高的劇集。故事改編自內地網劇《太子妃升職記》，講述現代一名好色廚師（崔振赫飾）的靈魂，意外穿越到朝鮮時代哲宗的王妃金昭容（申惠善飾）體內。如果你是穿越劇迷，就別錯過以下這8套關於古今穿越的韓劇了！
《哲仁王后》劇照
【1】《哲仁王后》
主演：申惠善、金正賢、崔振赫（聲演）
播放時間：2020年12月至2021年2月
【2】《名不虛傳》
主演：金亞中、金南佶
播放時間：2017年8至10月
【3】《月之戀人—步步驚心：麗》
主演：IU、李準基、姜河那、姜漢娜、南柱赫、洪宗玄、伯賢、徐玄、金志洙
播放時間：2016年8至11月
【4】《撲通撲通LOVE》
主演：尹斗俊、金瑟琪
播放時間：2015年12月
【5】《屋塔房王世子》
主演：朴有天、韓智旼、鄭柔美、李太成
播放時間：2012年3至5月
【6】《仁顯王后的男人》
主演：劉仁娜、智鉉寓
播放時間：2012年4至6月
【7】《仁醫》
主演：宋承憲、朴敏英
播放時間：2012年5至8月
【8】《信義》
主演：李敏鎬、金喜善
播放時間：2012年8至10月
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