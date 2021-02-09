撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-02-09 13:31

由申惠善、金正賢主演的韓劇《哲仁王后》，是最近一套討論度十分高的劇集。故事改編自內地網劇《太子妃升職記》，講述現代一名好色廚師（崔振赫飾）的靈魂，意外穿越到朝鮮時代哲宗的王妃金昭容（申惠善飾）體內。如果你是穿越劇迷，就別錯過以下這8套關於古今穿越的韓劇了！

《哲仁王后》劇照

【1】《哲仁王后》

主演：申惠善、金正賢、崔振赫（聲演）

播放時間：2020年12月至2021年2月

【2】《名不虛傳》

主演：金亞中、金南佶

播放時間：2017年8至10月

【3】《月之戀人—步步驚心：麗》

主演：IU、李準基、姜河那、姜漢娜、南柱赫、洪宗玄、伯賢、徐玄、金志洙

播放時間：2016年8至11月

【4】《撲通撲通LOVE》

主演：尹斗俊、金瑟琪

播放時間：2015年12月

【5】《屋塔房王世子》

主演：朴有天、韓智旼、鄭柔美、李太成

播放時間：2012年3至5月

【6】《仁顯王后的男人》

主演：劉仁娜、智鉉寓

播放時間：2012年4至6月

【7】《仁醫》

主演：宋承憲、朴敏英

播放時間：2012年5至8月

【8】《信義》

主演：李敏鎬、金喜善

播放時間：2012年8至10月

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