撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-18 17:50

政府放寬防疫措施，全港戲院經歷78日停業，終於在2月18日年初七人日重開！「唔該熄咗你個電話啦，我哋而家係嚟睇戲㗎」，愛看電影的大家，相信對這首百老匯院線電影院禮儀歌並不陌生！從今日（18日）起戲院禮儀片又有新版本，想知有甚麼不同即看內文啦！

經歷了78日冇得入戲院睇戲的日子，有沒有懷念電影院裡的爆谷味呢？還有播放電影正片前必播的洗腦戲院禮儀片，「唔該熄咗你個電話啦」！ 百老匯院線早前（16日）在Facebook公布又有新戲院禮儀片啦，同樣由林二汶主唱、本土藝術家 b.wing插畫及戴偉作曲，呼籲影迷一齊返戲院睇戲！

聽就聽得多，但「唔該熄咗你個電話啦」歌名是甚麼？主角又叫甚麼名字？可愛的動作又有甚麼含意？歌曲背後的小故事，大家又知幾多呢？

👇👇👇按圖看「唔該熄咗你個電話啦」7件你不知道的事👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓

打工仔除了最怕聽到身邊同事講，「呢單嘢唔係我跟開」、「我冇印象我有咁講過」之外，最怕有些人常常在短訊中傳一些不明所以，話中有話的Emoji，這些乞人憎的「綿裡針」同事一律被被鑑別為「職場心機婊」！

👇👇👇按圖看網民公投Top7最憎同事用咩Emoji👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

「哇！珍妮弗羅培茲！」最近這個廣告不斷出現，令人不知好嬲定好笑。有網民更發現，YouTube有些15秒的廣告，好像不可以skip，意味著焗睇，同時要忍受煩膠廣告的轟炸。

常見的廣告又不一定是煩膠，例如有結衣BB演出的「yuki da」Switch廣告，就令不少網民感到賞心悅目。不過好睇還好睇，無得skip的確令不少網民感到煩厭，更慘是明明不想睇都要硬食，更有人懷疑是YouTube迫人用Premium的技倆。以下這12個煩膠廣告，真的睇多次都眼冤。

👇👇👇按圖看12個煩膠YouTube廣告👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

同場加映：抖音00後嫌「笑到喊」老餅打死唔用 12個emoji解讀掀世代之爭

「笑到喊」emoji你有在用嗎？如果有的話，你就是00後眼中的老餅了！最近有大量年輕抖音用戶表示，打死都不再用笑喊emoji，意外掀起一輪世代之爭，到底發生咩事？

👇👇👇按圖看你係咪老人家👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

點擊看全文：抖音00後嫌「笑到喊」老餅打死唔用 12個emoji解讀掀世代之爭