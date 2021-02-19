撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-02-19 07:07

「養兒一百歲，長憂九十九」，大多父母不論孩子多大，都仍然當他是小朋友一般照顧，不過如果過度保護就會變成直升機家長了。日本節目《家、ついてってイイですか》跟拍一位少女回家訪問，怎料拍攝過程中少女的父母一直嚴密監視，不過他們成為直升機家長的背後原來因為少女小時候發生的一件事。

節目攝影師遇到Honomi的時候她剛好完成補習的兼職預備回家。（節目截圖）

少女名叫Honomi，今年19歲，就讀日本的超級名校明治大學法學系。節目攝影師遇到她的時候她剛好完成補習的兼職預備回家，但當她和攝影師坐的士回去途中就已經收到父母的「奪命追醜Call」，攝影師也深感不妙。去到她家訪問，Honomi透露自己都19歲了還和父母同睡。但除了看管，也感受到她的父母濃濃的愛，原來過度保護是因為她小時候發生的一件事。不少網民留言指自己的父母也會做類似的事，但沒那麼誇張，還指雖然樣貌身材學識都是高水準，但這樣還是會交不到男朋友。

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同場加映︰日本44歲髮型師年賺過億養5個子女 逆天童顏像中學生震驚網民

在很多人的家庭中，爸爸總是擔當一家之主的角色，外出賺錢養家兼抽時間陪家人，他們的臉上亦會出現歲月的痕跡。然而，日本節目《家、ついてってイイですか》採訪了一位髮型師，是5個子女的父親，辛勤工作每年賺過億養家，但他竟有著逆天童顏，還被認錯是中學生。

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同場加映︰日本第一老牛郎店連Roland都比下去 70歲爺系震驚網民︰小心身子

說起日本第一牛郎，大家都會想起Roland，但你有沒有見過日本第一老牛郎呢？日本大阪有一間叫「Prince」的牛郎店，任職的牛郎最老去到70歲，而且他們都是走平實路線，平實到被網友說成是「樓下的修路工人」、「搬屋裝修師傅」或「去拜年會見到的親戚阿伯」，總之「總有一個喺左近」。

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