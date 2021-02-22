東大學霸票選最佳漫畫Top10　鬼滅巨人3甲不入　榜首竟含發達道理

撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-02-22 18:22

大家小時候有沒有被父母說話︰「唔好掛住睇漫畫。」呢？睇漫畫不只是娛樂，還可以是一種有益的學習手段。日本節目《林修の今でしょ！講座》找來500位東京大學學生，票選出他們認為最有教育意義的漫畫。結果去年在港引起熱潮的《鬼滅之刃》竟三甲不入，而長期人氣王《海賊王》亦只得第4名，不過最令人意外的是冠軍的90後必睇日本國民漫畫。

日本節目《林修の今でしょ！講座》找來500位東京大學學生，票選出他們認為最有教育意義的漫畫。（節目截圖）

節目除了有票選結果，更會請東大學生親自解釋從漫畫中可以學習到的知識或者態度。說到其中一套上榜的作品《進擊的巨人》，節目組還得到作者諫山創對於此結果的回覆，他感謝大家的支持，亦表示當初創作劇情時希望讓不同讀者的感受產生分歧的效果已經達到。另外，東大學生們還分析了榜首的國民漫畫，居然可以從中領悟出發達大道理，到底榜首是哪一套呢？

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同場加映︰《女王的教室》9個小演員昔今對比 志田未來成人妻、誰最崩壞？

大家還記得《女王的教室》嗎？是90後童年必追日劇，心目中的經典地位無可取代，尤其是各位演員，年紀小小卻可以演譯校園欺凌等沉重的題材。該劇在2005年開播至今已差不多過了16年，當年的小學生現在都長大成人了，他們有的已結婚為人妻，有的仍然從事演藝活動、也有的完全不同樣。

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同場加映︰EVA《殘酷天使》熟女作詞人賺6億 全獻異國小鮮肉剩3萬結局悲涼

說起日文歌，不得不提《新世紀福音戰士》（EVA）的主題曲《殘酷天使的行動綱領》，就算沒看過EVA或者不懂日文的人都一定聽過這首歌，日本著名作詞人及川眠子的作品。近日，及川眠子在節目上分享20年前的往事，她竟曾與一個小鮮肉結婚並幾乎將全部財產都花在他身上。

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