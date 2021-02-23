撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-02-23 19:45

俗語說「行行出狀元」，雖然說每個行業都可以做得出色，但行業之間的收入差距還是很難改變的。日本最近有媒體公布了由厚生勞動省調查的職業收入排名，結果顯示醫生、律師等，香港人一般認為可以得到最高收入的工作都並非第1位，記者更加超高年薪，仲高過會計師，你估下幾多？

不同的職業，薪金可以相差很遠。（《我要準時下班》）

日本Yahoo新聞公布了厚生勞動省的129種職業收入排名，根據日本5,990萬名薪金所得人口數據，分析出日本人年薪平均數是436萬日圓（約32萬港元）。當中，年薪高過平均數的職業有56種，而擁有如夢幻一般的1000萬日圓（約74萬港元）超高年薪的職業只有3種。有網民覺得某種普遍認為低收入的職業竟然能入圍高年薪排名頭10位中，令人大感驚訝，另外亦有人認為報告中沒有加入商人、議員等職業，令報告完整性減低。

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同場加映︰日女19歲仍與直升機家長同睡、出街收追魂Call 過度保護有原因

「養兒一百歲，長憂九十九」，大多父母不論孩子多大，都仍然當他是小朋友一般照顧，不過如果過度保護就會變成直升機家長了。日本節目《家、ついてってイイですか》跟拍一位少女回家訪問，怎料拍攝過程中少女的父母一直嚴密監視，不過他們成為直升機家長的背後原來因為少女小時候發生的一件事。

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同場加映︰東大學霸票選最佳漫畫Top10 鬼滅巨人3甲不入 榜首竟含發達道理

大家小時候有沒有被父母說過︰「唔好掛住睇漫畫。」呢？睇漫畫不只是娛樂，還可以是一種有益的學習手段。日本節目《林修の今でしょ！講座》找來500位東京大學學生，票選出他們認為最有教育意義的漫畫。結果去年在港引起熱潮的《鬼滅之刃》竟三甲不入，而長期人氣王《海賊王》亦只得第4名，不過最令人意外的是冠軍的90後必睇日本國民漫畫。

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