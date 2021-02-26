撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-02-26 17:40

每個小朋友都有一個夢想，我們的小時候可能是想做醫生、律師，但隨著時代進步，原來多了很多小學生想做Youtuber。根據日本「進研ゼミ小学講座」做的「小學生最理想職業排名」，Youtuber排在男生榜第2位，及女生榜第4位。不過，現實中的Youtuber並不是一個容易的職業，收入差距大得驚人。

小學生對老師說想做Youtuber之後，老師一口否定了他的夢想。（《グッとラック》節目截圖）

「小學生最理想職業排名」結果公布後，不少人對於想YouTuber的小學生激增的事實感到吃驚。日本網上亦有消息瘋傳，指一個小學生對老師說想做YouTuber之後，老師一口否定了他的夢想，說「做YouTuber的話不行」。日本資訊節目《グッとラック》就排名結果及以上事件訪問了一些小學生和家長，讚成子女做YouTuber的家長認為應該支持小孩的夢想，而反對的家長則覺得做YouTuber收入不穩定。於是節目找來2個YouTuber分享現實中的工作，他們一個是靚仔新手，一個是毒男資深YouTuber。結果顯示靚仔新人收入極低，而毒男前輩多年來的總收入超過60億日圓（約4.3億港元），究竟他主要收入來源是甚麼？

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同場加映︰日本高收入工作排名Top10 會計師不入圍、記者年薪竟高過律師！

俗語說「行行出狀元」，雖然說每個行業都可以做得出色，但行業之間的收入差距還是很難改變的。日本最近有媒體公布了由厚生勞動省調查的職業收入排名，結果顯示醫生、律師等，香港人一般認為可以得到最高收入的工作都並非第1位，記者更加超高年薪，仲高過會計師，你估下幾多？

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同場加映︰東大學霸票選最佳漫畫Top10 鬼滅巨人3甲不入 榜首竟含發達道理

大家小時候有沒有被父母說過︰「唔好掛住睇漫畫。」呢？睇漫畫不只是娛樂，還可以是一種有益的學習手段。日本節目《林修の今でしょ！講座》找來500位東京大學學生，票選出他們認為最有教育意義的漫畫。結果去年在港引起熱潮的《鬼滅之刃》竟三甲不入，而長期人氣王《海賊王》亦只得第4名，不過最令人意外的是冠軍的90後必睇日本國民漫畫。

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