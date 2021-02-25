撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-02-25 19:12

沙田禾輋邨近日出現戀童色魔，警方經調查後日前拘捕30歲疑犯，更展示了他犯案時所背著，扣滿《鬼滅之刃》等動漫作品襟章的背囊。然而，事件卻引起一眾喜歡動漫迷注意，擔心會影響外界對御宅族的印象，就如1980年代末在日本發生的宮崎勤事件一樣。

禾輋色魔犯案時所背著的背囊。（香港01資料圖片）

宮崎勤事件發生於1988至89年間，是一宗連環殺人案，受害者是四名4至7歲的女童，辦案人員搜證期間，於兇手宮崎勤的房間搜獲超過6000部恐怖、獵奇及色情的影片及動漫作品，亦包含他自己拍攝的犯案過程，當中涉及烹屍、強姦、肢解、飲血等極度兇殘的手段，據說不少辦案人員都忍受不了而當場嘔吐。

事件轟動全日本，也對動漫產業帶來摧毀性打擊，因為兇手宮崎勤是個愛看動漫的宅男，導致民眾產生「御宅族更容易犯罪」的偏見，不少動漫作品內容從此受到限制。此案後來被拍成一集一個多小時的短篇劇《衝撃スクープSP 30年目の真実 ～東京・埼玉連続幼女誘拐殺人犯・宮崎勤の肉声～》。👇🏻👇🏻👇🏻點圖看完整案發經過及影響👇🏻👇🏻👇🏻

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被判死刑 從未道歉

宮崎勤於1989年被捕及起訴後，多次接受精神鑑定，專家認為其有人格障礙、思覺失調、多重人格等等問題，但仍被日本法院判處死刑。他一直上訴至最高法院，但法院維持原判，至2008年6月執行絞刑，死前從未向受害者家屬道歉。

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