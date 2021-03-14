「越南新垣結衣」21歲學生妹擁天使臉孔魔鬼身材！小時候竟然是……

開罐
撰文：
最後更新日期：

今天要介紹的這位妹子叫做 Kim Anh Nguyễn，2000 年出生，今年才 21 歲的她，是越南最近人氣頗高的網紅，目前就讀阮必成大學二年級，是個不折不扣的學生妹，宛如鄰家女孩般清新的氣質，就像是你我大學時會遇到的正妹同學，非常的沒有距離感，甜甜的笑容讓人看了秒戀愛～

▼▼▼點擊即睇「越南新垣結衣」❤️❤️❤️▼▼▼

+4
+4
+4

但別看 Kim Anh 現在這麼正，以前的她可是長得又黑又乾癟，因此經常被朋友取笑。在 Kim Anh 升上高中之後意識到外表的重要性，從那時起決定著手改變自己，首先她開始注重防曬和皮膚護理，即使只有一點點太陽，她也堅持戴帽子跟穿長袖襯衫，並學習如何美白。除此之外，Kim Anh 也不忘藉由飲食增重，同時靠運動鍛鍊身材，歷經了兩年的時間，才達到理想的狀態，現在的 Kim Anh 對自己的外表充滿自信。

而變美之後 Kim Anh 開始收到許多合作邀請，除了擔任模特兒之外，她也會幫服飾品牌或是化妝品業配。但小編必須說，她的業配很多時候都太有誠意，讓人不知道要把重點擺在哪裡啊！看完之後好像可以理解廠商愛找她業配的原因，畢竟視覺效果真的蠻好的～

延伸閱讀：越南美女DJ神似Angelababy！身材曲風一樣辣　迷人笑眼吸90萬Fans▼▼▼

+3
+3
+3
越南學生妹分享超貼身制服照　網民被美貌驚艷：確定是高中生？
日本女團挑戰「45秒換衫」夠鐘布幕直接打開　能否成功保密身材？
台啦啦隊女神峮峮爆肥54公斤照片曝光！本人親證PO出前後對比圖
台灣最性感雙胞胎韓令&韓沁超高人氣　爆表顏值逆天身材完美結合
日本性感寫真女星澀谷由里拍片教健身　網民真的能專心做運動？
韓火辣美模食量驚人自稱「可怕女巫」　網民：身形太不合比例
韓國素人燒酒代言人爆紅　仙女外貎魔鬼身材　網民：靚過秀智
蘿莉女神音井結衣YouTube教英文　19歲大學生網民讚：老師太可愛
韓妹李恩才似足秀智、雪莉及韓善伙　女神綜合體被封國民初戀情人

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。