「越南新垣結衣」21歲學生妹擁天使臉孔魔鬼身材！小時候竟然是……

撰文： JUKSY 街星 最後更新日期： 2021-03-14 22:00

今天要介紹的這位妹子叫做 Kim Anh Nguyễn，2000 年出生，今年才 21 歲的她，是越南最近人氣頗高的網紅，目前就讀阮必成大學二年級，是個不折不扣的學生妹，宛如鄰家女孩般清新的氣質，就像是你我大學時會遇到的正妹同學，非常的沒有距離感，甜甜的笑容讓人看了秒戀愛～

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但別看 Kim Anh 現在這麼正，以前的她可是長得又黑又乾癟，因此經常被朋友取笑。在 Kim Anh 升上高中之後意識到外表的重要性，從那時起決定著手改變自己，首先她開始注重防曬和皮膚護理，即使只有一點點太陽，她也堅持戴帽子跟穿長袖襯衫，並學習如何美白。除此之外，Kim Anh 也不忘藉由飲食增重，同時靠運動鍛鍊身材，歷經了兩年的時間，才達到理想的狀態，現在的 Kim Anh 對自己的外表充滿自信。

而變美之後 Kim Anh 開始收到許多合作邀請，除了擔任模特兒之外，她也會幫服飾品牌或是化妝品業配。但小編必須說，她的業配很多時候都太有誠意，讓人不知道要把重點擺在哪裡啊！看完之後好像可以理解廠商愛找她業配的原因，畢竟視覺效果真的蠻好的～

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