韓妹李恩才似足秀智、雪莉及韓善伙　女神綜合體被封國民初戀情人

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-02-07 22:00

還記得你的初戀情人是誰嗎？「初戀」不一定會是「最差勁」，也不一定會是「最美好」，但肯定是一段最「刻骨銘心」的回憶，而今天，不論你的初戀回憶是好是壞，這位擁有所謂「國民初戀臉」的 「이은재 Eunjae Lee」絕對能夠帶領你重回當年初戀的美好！ 文：Amber Chan，Jim（GQ Taiwan）

本名李恩才，現年 23 歲的 Eunjae Lee，曾就讀朝鮮大學電子工學院的她，其實是位來自韓國的演員、模特兒，高中時因為同時長得像秀智、雪莉以及韓善伙等女神的綜合體而爆紅，白皙的皮膚、圓滾滾的大眼睛，同時又散發出十足鄰家氣息的李恩才，也難怪會被封上「國民初戀臉」的稱號，而在 Instagram 上擁有多達 25.7 萬的追蹤人數也就順理成章地成為再自然不過的事了。

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雖然是因為甜美可愛的外貌而爆紅，不過身兼演員及模特兒的李恩才可不只是單單擁有外貌而已，除了品牌代言以外，李恩才更是出演了去年才剛開播的南韓連續劇《回到18歲》，同時也在南韓著名男歌手尹鍾信的音樂企劃「月刊尹鍾信」當中擔任「니가 뭐라고 你在說什麼」的 MV 女主角，片中仙氣逼人的形象簡直就是讓人再一次的回到當年初戀的美好啊

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平時都會在 Instagram 上發佈一張張生活照的李恩才，也在眾多迷倒不少男性粉絲的照片當中穿插了幾張小時候的照片，對比小時候、高中時期以及現在的照片，只能說李恩才從小就擁有了「女神」的生長基因，不僅會讓男生一看再看，更可以說她就是那種連女生看都會覺得漂亮的國民女神！

而除了小時候的照片以外，李恩才也會分享她自己養的吉娃娃「核桃」的日常照，不僅在去年為牠準備了一大桌的生日大餐，更是記錄了平常和核桃外出玩樂還有闖禍時的照片，一張張讓人哭笑不得的照片也能看出「核桃」可說是貫徹了吉娃娃獨有的呆萌基因（笑）。

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如果你也和編輯一樣相當中意這種富含「鄰家氣息」的女神，那麼你絕對不能錯過這位「國民初戀臉」李恩才！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：鄰家系「國民初戀臉」！激似秀智、雪莉、韓善伙的完美綜合體「李恩才」帶你重回初戀的美好！】