撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-01 17:26

日本的出租服務多的是，出租女友、出租家人、出租男友，大家都聽過，各位想不想實際嘗試一下呢？近日有一位住在日本生活的內地女生，在網上分享親身租男友的短片，誰知第一次竟然租了位毒男，不甘心的她決定再租另一位男友，結果令一眾網民嘩然，大叫羨慕！

蛋姐在短片分享自己租了一位男友。（Tiktok@choudan0302）

網絡紅人「臭蛋你蛋姐」是一個住在日本的內地直播主，她近日在抖音發布短片分享她租男友的過程。第一位出租男友是「扭蛋式」租的，即是顧客不看樣子挑選，由出租公司隨機分配一位男友到場以保持神秘感，收費2小時1,000人民幣（約1,200港元）。當她滿心期待地在餐廳等待對方，出現的竟是一位毒男。

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不甘心的蛋姐於是決定再租一次，但由於已中過伏，這次她決家不玩「扭蛋式」，而是憑照片挑選出租男友，但收費不變，結果她遇到一位神級靚仔，令網民大呼羨慕！而且在約會過一次之後，蛋姐念念不忘這位帥哥，於是又再約他出來一次，出錢讓他剪頭髮，誰知剪完又比原來更帥了！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看蛋姐遇到的神級帥哥小鮮肉👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映︰日本YouTuber對決 靚仔觧肉窮到燶月賺6千円 資深毒L竟狂賺60億

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