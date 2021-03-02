網民細數6大原因令後生仔棄FB投IG　多長輩使用竟係「幕後推手」

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-02 22:00

科技總是日新月異，時間交替下人們通訊的方式也會不斷的演替，從以前連絡要寄信、打電話到後來有網路出現有即時通、MSN到現在大家都用Line或Wechat等軟件聯繫他人，網路社交平台也是一樣的，從無名小站、BBS、Twitter、Facebook到現在最多人使用的Instagram都在顯示人們交流型態的轉換。現今年輕人都已將網路社交重心從Facebook轉移致Instagram上，而是什麼樣的原因導致年輕人紛紛跳槽呢？一名網友在PTT上以「大家不用FB的原因」為題分享他觀察到的幾個原因。

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現今8+9確實充斥在Facebook上，時常會看見一些「經典語錄」使人哭笑不得，而這個現象使有的人覺得整個Facebook品質下降，覺得身為使用者連帶的降低自己的格調，這樣的想法使得Facebook的使用率及喜好度下降，在板面充斥著沒營養文章的情況下，轉用Instagram的情況很自然而然的就發生了。

在Instagram開始成為網路社交媒體平台的主流後，也就是剛開始推出限時動態時，Facebook的老闆便將Instagram買下了，那時Facebook就預料到Instagram將成為下一個主流社交媒體平台，此時收購它一定能帶來無限的商機。

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而網友提到的幾點確實說中一些年輕人不願再使用Facebook的原因，也有其他網友表示「長輩太多」是最大的原因，流行語只要長輩使用就會變得很尷尬，在網上發什麼也會被長輩過度關注，年輕人想要更多的隱私感，因而不願被長輩關注自己的生活，才促進了平台轉換的發生，但還是有其他的原因存在，畢竟不管什麼原因，從以前看到現在平台的轉換在發展上都是必然的過程，會有這樣的現象發生是很正常的。

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