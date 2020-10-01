Facebook︱小心保護個人私隱！超易方法可一次刪除或隱藏大量帖子

我們熟悉的社群平台通常都有一個共通點：使用者很難回頭管理以前發佈過的內容，其實動態更新時間一過好像也不太需要刻意管它，不過有時候確實想要刪除或隱藏某些時間的貼文，這時候除了一篇一篇手動編輯外，Facebook 也有提供比較方便的批次管理功能，接下來這篇文章會有簡單的使用教學。順帶一提，如果你想一次編輯過往貼文權限，Facebook 隱私設定與工具裡有個「限制動態時報上舊貼文的分享對象」功能，可以將發佈過的所有貼文分享對象變更為朋友。

至於 Facebook 有沒有批次刪除貼文或隱藏貼文功能呢？答案是有的，不過位置不太明顯，你可能也和我一樣沒有用過。臉書「管理貼文」功能允許使用者批次、大量編輯管理貼文，說是大量但單次最多也只能進行 50 篇貼文，對於貼文很多的朋友來說還是會有點不太方便。

透過管理模式可依照發佈者、被標註在內的貼文或發佈日期顯示貼文，再以勾選方式進行管理，每次最多只能進行 50 篇貼文管理，這項功能可快速隱藏貼文、刪除貼文或是移除標籤。如果你想要回頭去管理以前的 Facebook 動態，管理貼文功能可以為你節省一點時間。

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值得一試的三個理由： Facebook 批次管理貼文可一次快速隱藏或刪除貼文 每次可選擇最多 50 篇貼文進行管理 亦可快速從有你標註在內的貼文移除自己

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