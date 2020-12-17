Patreon成作家、政客重要收入來源　有何原因取代FB和YouTube？

販文為生，一向難賺大錢，讀者習慣看網上免費內容，文人更難維持生計。不過情況近年有變，本港不少作家、學者和政客投身創作平台Patreon，帳戶一開，不少忠實讀者紛紛付費訂閱，當中有創作者每月從中獲利數萬元。戴耀廷離開港大法律學院後透露：「Patreon現時的收益，可媲美以往我任職大學副教授時的收入，足以讓我做回以往的研究。」這是怎樣一個平台，令文人享有豐厚收入？ Patreon絕非唯一收費平台，它何以能在眾多收費平台之中獨佔鰲頭，於香港掀起「課金」熱潮？ 記者｜黃俊霖 編輯｜溫紀然 攝影｜溫紀然

Patreon目前以兩種收費模式運作：一，分設不同金額的月費計劃，讀者每月「課金」解鎖所有內容；二，把單一帖文設為收費內容。Patreon網頁有關稅收一欄，未列出香港用戶要就收益交稅，惟Patreon每月會向他們收取佣金，分別為所得收益的5%、8%或10%，佣金金額愈高，平台亦會提供更多功能，例如：平台的數據分析、優先客戶服務等。以香港知名學者及政治人物來說，不少人都選擇讓讀者以月費形式「課金」（意指訂閱者付款贊助），當中包括港大法律系前副教授戴耀廷、資深傳媒人蕭若元、前香港眾志秘書長黃之鋒等，本地作家王迪詩亦以此方式向讀者收費。

去年6月正值反修例運動的開端，當時作家王迪詩認為警方濫用暴力，以槍械對付手無寸鐵的市民，於是打算在《信報》專欄「開天窗」抗議，在本來1,200字的專欄裏，只刊登「人神共憤」四字。《信報》拒絕刊登，雙方談判不果，王迪詩認為道不同不相為謀，毅然終止已撰寫11年的專欄《蘭開夏道》。當時王迪詩雖得悉有訂閱平台Patreon的存在，但仍未打算在其開設帳戶。

▼▼▼王迪詩各個平台賬戶情況▼▼▼

不過，後來發生YouTube「黃標」事件，即創作內容被YouTube列為「爭議話題或敏感事件」，創作者無法從影片賺取廣告收入，目睹此事的王迪詩雖然並無設立YouTube頻道，但認為這形同間接收窄言論自由，令創作者零收入，變相將一些YouTuber「趕盡殺絕」。她當時擔心會否有一天慣用平台Facebook亦以其他方式收窄言論空間，「萬一被Facebook老闆封了號，我還需要一個地方去發聲。」因此王迪詩開始考慮開拓不同平台，恰巧當時Patreon興起，便試着利用Patreon發展。去年12月，她在Patreon上重啟專欄「蘭開夏道—真港女生活日誌」，上載獨家文章，至今合共近一千人訂閱5及30美元的兩種會員的月費計劃。

撰文自由度較大 真正達到創作自由

王迪詩亦設有一個Facebook專頁，追蹤者人數逾25萬，她會在專頁定期發表短文。在Facebook，她可以接觸到不同取態和背景的人，她形容專頁為「大海」。但正因用戶繁多、背景不一，她在Facebook上發表社運相關文章時，曾惹來人身攻擊，甚或詛咒家人，令她非常煩擾。相反，在Patreon上大眾需先付費才能收看內容，訂閱者的觀點較為相近，她表示：「你願不願意去訂閱一個同你價值觀一致的人。」雖然這特點令受眾局限於小部分群體，但卻間接過濾了那些並無「課金」而攻擊她的讀者，避免無故的人身攻擊。

「在Patreon上就不會有這些事，因為是我自己的平台。」／本地作家王迪詩指，Patreon作為收費平台，過濾了人身攻擊、詛咒。（受訪者提供／大學線授權使用）

比起報章專欄，王迪詩認為在Patreon撰寫文章時較自由，因為傳統報章的專欄有字數限制，不能涵蓋太多內容，亦有交稿期限，有時文章內容未必能貼近最新社會狀況，更可能被編輯修改、刪減標題或內容；而相較之下，在Patreon上發表文章，卻能避免字數及稿題的限制，更能暢所欲言。

在Patreon上就不會有這些事，因為是我自己的平台。

學者以此為眾籌平台 成功籌集研究資金

不止作家，有學者亦加入了Patreon用家行列。今年7月28日，香港大學法律系前副教授戴耀廷被終止教席，當晚中文大學社會學系前副教授陳健民就發短訊予他，建議他開設Patreon帳戶。他考慮不久後就決定付諸實行，以月費形式，設定每月訂閱金額為10美元至50美元不等，名為「香港法治重生」的帳戶，而他表示營運不久後，付費讀者人數很快已超出預期，主要訂閱者為30至40歲的人士。對戴耀廷而言，Patreon是一個有效的眾籌平台，僅僅營運三個月，已成功籌集一筆助他作法治文化的實證研究的資金。該筆資金足以支付委託民意研究所收集一千個電話訪問樣本的成本，雖然收集規模只達在任教大學時所做研究的約三分之一，但於他而言一千個樣本已達到研究目標的要求。

▼▼▼戴耀廷各個平台賬戶情況▼▼▼

視Patreon讀者為研究焦點小組 拋磚引「高質」意見

戴耀廷認為Patreon訂閱者以真金白銀支持他，相較免費平台如Facebook追蹤者，Patreon訂閱者是最熱心的一群讀者。為改善問卷的設計，戴耀廷曾在Patreon上開設投票，預先讓訂閱者回答研究問卷的問題，以改良題目的字眼；他亦同一時間在Facebook上發相近的帖文；結果發現，從Patreon收集得來的意見可取，有訂閱者具實證研究經驗，提出修正問卷的建議甚為具體，例如問卷其中一題談及「現時香港法律能否達致實踐公義」，有讀者提醒問題並非出自法律條文，而是施法不佳，應將其改為「現時香港法律執行上能否達致實踐公義」。戴耀廷視Patreon讀者為研究的焦點小組，未來亦會在平台上分享更多工作計劃的想法，甚或辦工作坊與讀者聚會，但表示不會捨棄其他免費平台，認為始終有必要讓普羅大眾接觸法治資訊。

香港大學法律系前副教授戴耀廷表示，由Patreon籌集的資金足夠讓他作法治研究。（受訪者提供／大學線授權使用）

戴耀廷目前主要在Patreon轉載其《蘋果日報》及《明報》專欄的文章連結，並為文章製作聲音及視像版本；雖然現時因視像版本亦有被上傳至YouTube，所以Patreon上暫未有獨家內容，他在疫情過後會舉辦僅供Patreon會員參與的聚會。戴耀廷指：

我相信支持我的朋友未必太着重透過Patreon得到甚麼，支持（多少金額）最主要看他自己能負擔到多少、對我工作計劃有多大支持。

哲學團體眾籌打破倒貼舊況 與訂閱者實時深入交流

13名中大哲學系碩士生在四年前創立的哲學團體「好青年荼毒室」，Patreon亦是他們的眾籌平台。成員楊俊賢表示，他們想向公眾推廣哲學，在團體成立之初僅在YouTube、Facebook、Medium等平台設有專頁，而收入則由YouTube及Medium賺取。在YouTube，他們主要會上載討論哲學議題的影片，亦會開設直播與人閒聊，直播內容並不限於哲學，也包括日常生活議題。他們每月大概上傳四段影片，但發片時間、次數亦不是固定，13位成員每人每年只分得一千多元。

▼▼▼「好青年荼毒室」各個平台賬戶情況▼▼▼

收益微薄，成員需要「倒貼」營運支出，包括工作室租金、拍攝器材等。直至今年8月，他們設立了Patreon帳戶，讓支持者湊錢維持團體的營運，舒緩財政壓力。現時，好青年荼毒室的Patreon帳戶坐擁超過七百名訂閱者，訂閱由9美元到200美元不等的月費計劃，令團體每月攢得幾萬元的收入。楊俊賢說，開設Patreon是「值得行的一步棋」，因Patreon所得的收益能全數納入支持工作室開支，以繳付工作室租金及水電費，並能購買更佳的拍攝器材，以提升影片質素，並聘請助理處理行政工作。「我們不懂得剪片，之前又買不到器材，只能尋找義務的技術人員，但不好意思長期要他們幫忙，到現在終於可以比較穩定以較低廉的價錢聘請技術人員。」現時他們仍會在YouTube上發布影片、Facebook上發布帖文，惟較少再在Medium上發文，因為他們覺得Medium在香港並不流行。

「好青年荼毒室」成員每星期都會主持港台節目《哲學有偈傾》，他們會在Patreon邀請訂閱者一同觀看節目，看畢就在視像聊天室一併討論哲學議題。楊俊賢認為，Patreon給予空間匯聚一群支持他們的中堅分子：「凌晨一點多，那群中堅分子還未完結討論。」另一成員歐陽廸生指，由於討論限定只有約50至60個Patreon訂閱者參與，相較每次在YouTube觀看直播均近千人的數目少了一大截，所以訂閱者發問時會得到較高關注度，得到回應的機會亦較大。楊俊賢則指，各人發言的時間相應增加，討論較為深入，若把這一環放在免費平台，觀看人數增加時，或未能做到這個討論效果。

「好青年荼毒室」成員楊俊賢（左）及歐陽廸生（右）認為，開設Patreon帳戶有助維持團體的營運。（黃俊霖攝／大學線授權使用）

文字創作者嘆「搵食難」 收費平台助穩定收入

Medium亦是收費平台，讀者分為兩種：一種是已付款訂閱Medium平台的人，可選擇每月繳5美金或每年繳50美金，成為付費會員；另一種則是沒有付費訂閱的人，只可收看免費文章。若要獲取文章的盈利，創作者須參與Medium付費牆計劃（Medium Partner Program），把文章放在付費牆內，只有付費會員才可收看，創作者便可獲取當中利潤。九十後文字創作者洪麗芳批評，Medium回饋創作者的形式錯綜複雜，又指以往收益只計算讀者的讚好數量（拍手數量），收益尚有三、四千元，但去年10月轉制，須計算付費讀者的閱讀時間，令洪麗芳的收益就大減至約二、三百元。

▼▼▼洪麗芳各個平台賬戶情況▼▼▼

兩年前，洪麗芳仍一邊在Facebook、Medium上撰寫散文，一邊做月薪約一萬多元的上班族。她前年辭去正職，追尋全職寫作的夢想，她會把Payme的付款連結放上Facebook，讓讀者自由贊助稿費，但由於贊助只是偶爾之事，Medium的每月收益又不足以讓她維持生計，她只能不斷找與寫作有關的兼職，如撰寫公司簡歷幫補生計。這段時期，她難以評估每月收入，高峰可達過萬元，最低則只有三、四千，時高時低的收入，令她感到不安。加上她沒有為Facebook專頁買廣告，令接觸到她文章的人數愈來愈少，更甚的是Medium收入大減，因此決定找尋其他平台賺取收入。

今年3月，她投身Patreon，開設由7美金到65美金的四個月費計劃，並每隔兩天上載一篇文章，至今累積約一百多名訂閱者，大部分讀者均是訂閱7美金計劃。洪麗芳指各訂閱計劃金額不同，但可閱讀的文章均是一樣，惟訂閱金額較高的讀者可向她建議文章題材，她亦為他們開設了一個WhatsApp群組討論文章內容，若有讀者訂閱65美金計劃，讀者就可向她提供素材，她就會寫一篇讀者自身故事，但目前暫未試過。洪麗芳表示開設Patreon帳戶的原因只有一個，就是為了賺取穩定收入，現時收入沒以往浮動，亦足夠她維持日常生活，「完全是為了錢，因我始終是寫那些文章。」

文字創作者洪麗芳指，Patreon讀者繳交月費，令她的收入變得較穩定。（溫紀然攝／大學線授權使用）

洪麗芳形容，以往透過Facebook讀者自由贊助有如「願者上釣」，支持者自行決定贊助金額，難以預測收入；但因Patreon訂閱者會每月自動繳交月費，因此她的收入變得較穩定，現時接近一半、甚至三分二的收入均從Patreon取得，

我只是希望將Facebook的贊助轉到Patreon，知道那個月我要接多少個工作，或者需不需要找兼職，不穩定因素就少了一樣。

學者：免費創作平台仍是主流

根據Patreon官方網站，現時有逾20萬創作者。香港中文大學新聞與傳播學院專業顧問區家麟認為，大熱的網上平台如Facebook、YouTube等均容許讀者免費閱讀內容，創作者無法從中獲取收益，而收費平台如Patreon卻讓創作者多了一個賺取收入的途徑：

很多人要搵食，而創作者經營社交平台，其實也要承擔拍攝等成本，所以（放在）Facebook全部都沒有錢收，這對於很多人來說是不行的。

區家麟亦相信，Patreon能有效凝聚與創作者有類近觀點，或純粹想以金錢支持創作者的的訂閱者，並組成不同圈子和團體。

不過，區家麟以「公眾廣場」比喻免費社交平台，及以「上樓」比喻收費平台：「那些人喜歡在廣場聊天，平白無故又怎會給錢上樓才可以進去？還要不知道看什麼（內容）。」他認為免費平台在未來仍是主流，因為Facebook等免費社交平台「早着先機」，讓讀者慣於在這些平台獲取資訊及與人交流，並形成一個社群，因此慣用免費平台的用戶未必會轉移陣地到新平台。

香港中文大學新聞與傳播學院專業顧問區家麟認為，資訊有價，但有些資訊愈多人看愈好，因此兩者之間需要平衡。（黃俊霖攝／大學線授權使用）

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：Patreon掀起課金熱潮】