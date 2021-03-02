撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-02 17:15

日本高中生校服已成為日本的文化之一，學生們穿著水手服、西裝服等，展現自己最青春美好的年華。知名制服製造商CONOMi每年都會舉辦制服選美大賽，今年的冠軍是竹內詩乃（女子冠軍）及酒寄楓太（男子冠軍）。竹內詩乃原來已是連續第5年參賽，今年終於奪冠，更在比賽之後公開在《週刊Playboy》首次解禁的泳衣寫真！

制服選美大賽的頒獎儀式。（YouTube@oricon）

CONOMi以「選出穿校服最好看的人」為宗旨，每年舉辦制服選美比賽。得獎者除了可以得到獎金，更重要的是得到進入演藝圈的機會，可以參與暢銷雜誌、廣告拍攝工作，或者吸引大型演藝事務所招攬等。今年18歲的女子冠軍竹內詩乃因為決心要取得冠軍，所以由13歲開始連續5年參加了比賽，直到今年終於成功奪冠，很多網民都佩服她的毅力。在她得獎後不久，便隨即在Instagram發布為《週刊Playboy》拍攝的寫真，見她身穿校服和泳衣在泳池拍濕身寫真，令不少網民眼前一亮！

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同場加映︰堀北真希搬返鄉下住 7個90後日劇女神減產隱退 戶田不復當年勇

日劇女神堀北真希自2015年與男星山本耕史結婚後就漸漸減產，2016年懷孕之後更宣布暫停演藝活動，換句話其實是退出娛樂圈。然而，日本藝人在退出之後隔一段時間再復出也是常有的事，所以粉絲們都對她的復出抱有期待。然而，最近日本媒體《女性自身》則引述圈內人士的消息指堀北已從東京搬到相對鄉下的北關東地區住，外界估計她專心相夫教子，應該短期內無意復出。

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同場加映︰陸女在日本1200港元租男友見面秒後悔 不甘心再租竟遇神級小鮮肉

日本的出租服務多的是，出租女友、出租家人、出租男友，大家都聽過，各位想不想實際嘗試一下呢？近日有一位住在日本生活的內地女生，在網上分享親身租男友的短片，誰知第一次竟然租了位毒男，不甘心的她決定再租另一位男友，結果令一眾網民嘩然，大叫羨慕！

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