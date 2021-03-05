撰文：李梓媛
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韓國女團MAMAMOO的成員SOLAR，一向出名身材超正。最近，她在個人YouTube頻道「Solarsido」上，分享了3套4分鐘的強效減肥運動，每天只要花12分鐘，就能達到全面消脂效果！
Solar／ig@mamamoo_official
天氣濕濕，就知道春天已經來了！現在開始減肥的話，相信還能趕得切在夏天穿比堅尼！Mamamoo成員Solar之前曾經因為超正身材而獲得了拍攝內衣寫真的機會。出道至今7年，她的身材只有越來越正，「11字腹肌」亦越來越明顯。近日，她在個人YouTube「Solarsido」教授3套4分鐘的高效減肥運動。每套運動中分別有8組動作，每組動作進行時間為20秒。完成一組動作後，可以休息10秒，如此類推。
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