撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-03-04 13:56

近期韓國娛樂圈接二連三爆發校園暴力事件，多名當紅偶像及演員被網民爆料指他們在學期間是校園暴力加害者，包括劇集《驅魔麵館》的趙炳圭、劇集《月升之江》的金志洙、女團(G)I-DLE的穗珍、女團APRIL的娜恩、男團STRAY KIDS的鉉辰等。

熱播韓劇《Penthouse》中亦有校園暴力的場面／《Penthouse》劇照

韓國校園暴力問題，一直都是社會上的隱憂。近期有不少人氣劇集，例如《驅魔麵館》、《Penthouse》、《Sweet Home》、《女神解臨》等，都有出現校園欺凌的場面，非常寫實。從這些劇中，可以看到7個韓國校園暴力的成因。

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繼韓國排球界姊妹花李多英、李在英被爆於中學時期對其他同學行使暴力而永久喪失國家代表資格之後，演藝界亦有多名藝人被指曾牽涉校園暴力事件。以下9名韓星，都曾經被指參與校園欺凌。

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10個曾遭受校園欺凌的韓星

以下這10名韓星，就曾經自爆自己是校園暴力的受害者。

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韓媒分析欺凌文化4大現象

韓國社會充斥著欺凌敗風，校園、職場、娛樂圈、體育界近年來均有嚴重事件發生，最轟動的，相信就是三項鐵人女選手崔淑賢（譯音）因長年遭教練虐待欺凌而自殺的事件。到底，欺凌文化在韓國為甚麼會這麼盛行？

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