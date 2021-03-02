撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-03-02 14:51

外國網站King Choice每年都會進行投票，選出網民心目中最帥的韓國男演員。2021年的投票結果已於2月28日出爐，去年的第1名玄彬，今年竟然跌出10強之外！第一名由誰奪得？

「臉蛋天才」車銀優都有上榜／fantagio圖片

韓國娛樂圈盛產俊男美女。不少人氣演員，例如李敏鎬、池昌旭等，都是著名的「雕刻美男」。外國網站King Choice每年都會進行「最帥韓國男演員」票選。去年獲得第1名的玄彬，今年竟然被踢出10強之外！

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15個韓星出道前後差很大

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同場加映：韓星照妖鏡40張無P圖照片

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