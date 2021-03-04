撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-04 18:55

曾被稱為乒乓界「金童玉女」的福原愛和江宏傑近日屢傳婚變，日本媒體《女性SEVEN》爆出55張福原愛在日本與高大型男外出的照片，網民矛頭立刻指向福原愛，並鬧爆她出軌。自小因可愛外表及超強實力，備受媒體及華日國民喜歡，更有「乒乓公主」的稱號，然而今竟落得受千夫所指的境地，以下《開罐》為大家整理她一路走來的經歷。

日本媒體爆出55張福原愛在日本與高大型男外出的照片。（網上圖片）

本來福原愛被指出軌，外界都將矛頭指向她。然而，《週刊文春》又報導是江宏傑及其母親、姐姐對福原愛使用語言暴力，罵她是「妓女」，當她是搖錢樹等，令福原愛在一人離鄉背井的情況下過上十分不快樂的婚姻生活，才導致她忍受不了而獨自回到日本。不倫照片曝光後，《女性SEVEN》引述福原愛的回應指相片中的男性是她的朋友，兩人確實有去酒店，不過是分開兩間房休息。消息一出，台灣及日本的網民分別都作出超兩極的反應，有人認為她不守婦道，也有人覺得她值得同情。一時間，這位曾經受到萬千寵愛的「乒乓公主」竟成了他人口中的「出軌人妻」。讓大家一起回顧她至今是如何走來的。

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同場加映︰《女王的教室》9個小演員昔今對比 志田未來成人妻、誰最崩壞？

大家還記得《女王的教室》嗎？是90後童年必追日劇，心目中的經典地位無可取代，尤其是各位演員，年紀小小卻可以演譯校園欺凌等沉重的題材。該劇在2005年開播至今已差不多過了16年，當年的小學生現在都長大成人了，他們有的已結婚為人妻，有的仍然從事演藝活動、也有的完全不同樣。

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同場加映︰堀北真希搬返鄉下住 7個90後日劇女神減產隱退 戶田不復當年勇

日劇女神堀北真希自2015年與男星山本耕史結婚後就漸漸減產，2016年懷孕之後更宣布暫停演藝活動，換句話其實是退出娛樂圈。然而，日本藝人在退出之後隔一段時間再復出也是常有的事，所以粉絲們都對她的復出抱有期待。然而，最近日本媒體《女性自身》則引述圈內人士的消息指堀北已從東京搬到相對鄉下的北關東地區住，外界估計她專心相夫教子，應該短期內無意復出。

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