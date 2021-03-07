撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-07 08:04

日本品牌「Sanrio」的人氣角色Hello Kitty於1974年誕生，白色貓咪加上標誌性紅色蝴蝶結，可愛形象風魔全球萬千少女，推出數之不盡的文具精品，甚至於名牌合作，基本上每位女孩子都一定曾經擁有過她的產品。

你以為只有女生才會喜歡Hello Kitty？擁有最多Hello Kitty精品的健力士世界記錄是一位來自日本的68歲伯伯！他本來是一位警察，20歲當年因為一件事迷上Hello Kitty，後來越買越多，花了超過3000萬日圓（約214萬港幣）購買超過1萬件精品，更建設了一幢粉紅色「Kitty House」。

日本綜藝節目《マツコの知らない世界》最近訪問了一位擁有健力士世界記錄的Hello Kitty狂迷，他竟然是一位68歲的退休男警察！通常到這個年紀的男性，興趣離不開釣魚、賭馬、下棋等活動，但這位伯伯只對可愛的Hello Kitty痴心一片，由20多歲開始買第一件精品，直到現在已經買了超過1萬件Hello Kitty產品，更建造了一幢粉紅色「Kitty House」獨立屋存放收藏品，總共花費3000萬日圓（約214萬港幣）！到底他迷上Hello Kitty的原因是？他的妻子對於這個興趣有什麼看法？

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每個人的夢想和目標都不同，很多人工作一輩子為了儲錢買樓，組織家庭過幸福生活；亦有部份人為了追夢而孤注一擲，放棄安穩平凡的生活。日本有一位在名校東京大學畢業的學霸，本來他是一位準機師，年薪高達2－3000萬日圓（約港幣146萬－219萬），是很多人心目中的「人生贏家」。可是，他竟然在最風光的一刻決定辭職，帶著儲蓄搬到京都樓齡100年舊屋，在只有35呎的房間裏開始追夢計劃，到底他為什麼要放棄高薪厚職捱窮？原來背後有超感人的原因!

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同場加映：日3歲男童憶上世車禍死前片段 手繪地圖尋前世母親 結局超驚人

你相信每個人死後都會輪迴、投胎的說法嗎？雖然一直未找到科學根據證明這件事，但世界有不少兒童擁有「前世記憶」的事例，令人不得不懷疑「前世今生」確實有可能存在。日本一位3歲男孩突然向父母講述自己上一世被車撞死的經過，畫出事故發生時的地圖，更嚷著要與以前的媽媽見面。男孩的母親將事情放上Twitter分享，隨即吸引3萬網民幫助「尋親」，最後結局令人大吃一驚！

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