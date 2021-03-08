撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-03-08 13:41

由尹恩惠、朱智勛、金楨勳、宋智孝主演的經典韓劇《宮》確認即將翻拍。不少網民熱烈討論假想出演名單，其中在《Penthouse》中獲得很高人氣的金永大和金賢秀呼聲最高。

2006年播放的《宮》，改編自同名漫畫，講述申采靜（尹恩惠飾）原本是一名普通的高中生，之後因為爺爺與先王訂下的承諾，她必需跟同校同學兼現代王室的太子李信（朱智勛飾）結婚。不過，太子妃的生活並不容易，她需要從頭學習宮中的禮儀，加上李信起初對她十分冷淡，令她感到巨大壓力。不久，李信的堂弟李律（金楨勳飾）由英國回流，成為了采靜的同學。李律溫柔又體貼，一直喜歡著采靜。為了得到采靜，他甚至不惜從堂哥手上奪走皇位，讓采靜成為他的太子妃...

不知不覺原來《宮》已經播放15年了。

想當年，《宮》是全韓國人氣最高的劇集之一，之後更製作了第二季《宮S》，而海外不少地區有翻拍此劇，例如泰版《宮》、陸版《宮》。相隔15年，韓國一間劇集製作公司亦宣佈即將翻拍。不少韓國的討論區都有帖子討論翻拍的假想出演名單。《Opener》跟大家看一看最高呼聲的出演名單有哪些吧！

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