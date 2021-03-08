撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-08 17:38

我們每日用手機傳訊息都愛用表情符號（Emoji），Emoji本應是照真人的表情而畫的，但你有見過有人做Emoji的表情嗎？日本有位網結紅人內山（Twitter@uchiyamasan7322）經常上載自己扮Emoji的短片到各大社交平台，騎呢的顏藝動作加上超有節奏感的背景音樂，令他在Tiktok獲得數十萬讚好。

內山是日本一位搞笑藝人，平時有經營Twitter、Facebook、IG、Tiktok等社交網站，上載搞怪扮嘢短片吸引觀眾。他十分擅長運用肢體動作及誇張表情搞笑，而他最愛歡迎是「還原Emoji」系列，用超浮誇表情模仿電話的Emoji，在Tiktok為他賺得數十萬個讚好，亦很多網民留言指︰「簡直神同步」。

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同場加映︰日靚仔拳擊手長髮爆肌激似畢彼特 完美零死角用一句話令女生崩潰

高大、靚仔、上進、有成就...是不少女生心目中完美男人的形象，如果現實中真有這個人的話一定會迷死天下女性。日本節目《家、ついてってイイですか》最近在街頭訪問時遇上一位集齊以上條件的混血完美帥哥，他不只有爆肌身材，網民還留言讚他外貌還激似男神畢彼特！不過如此帥哥在訪問中說了一句話令女生們瞬間心碎。

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同場加映︰日本制服選美18歲少女選5年不死心終奪冠 賽後解禁性感水著寫真

日本高中生校服已成為日本的文化之一，學生們穿著水手服、西裝服等，展現自己最青春美好的年華。知名制服製造商CONOMi每年都會舉辦制服選美大賽，今年的冠軍是竹內詩乃（女子冠軍）及酒寄楓太（男子冠軍）。竹內詩乃原來已是連續第5年參賽，今年終於奪冠，更在比賽之後公開在《週刊Playboy》首次解禁的泳衣寫真！

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