PS5扮Wifi Router「入境」成真！安裝工人到保養貼紙完備違和度0%

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-03-09 08:00

去年索尼互動娛樂（SIE）推出家用遊戲主機 PlayStation 5（PS5） 時，就有不少玩家說該換台高級路由器 Plash Speed 了，想不到這原本出自韓國惡搞影片的橋段，竟然真的有人身體力行，串通店員到府安裝，成功將好不容易買到手的 PS5 帶進門，這讓不少玩家大為振奮(咦？)，紛紛笑稱：「沒想到會見到「Plash Speed」真人版」。

有關注 PlayStation 相關情報的人一定知道「Plash Speed」路由器迷因，原出自韓國索尼推出的搞笑動畫廣告，當中想買遊戲機的丈夫為了騙過老婆，和朋友串通將 PlayStation 說成是 WiFi 路由器「Plash Speed 4」；去年 6 月更有系統工程師特別架設「Plash Speed 5」路由器惡搞網站，煞有其事的功能介紹令玩家不禁莞爾。

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而日前一位越南玩家在臉書社團「Playstation Việt Nam」中分享，表示他請販賣 PS5 的店員喬裝家電安裝人員，並向家人說到府安裝 Wi-Fi 路由器，而且作戲還做全套，全新 PS5 機身側面還貼了維修貼紙，十分敬業。

不知道在媒體大肆報導後，原 PO 家裡的那一位有沒有發現， PS5 路由器運作的還順暢嗎？

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