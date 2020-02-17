PS4扮Router Plash Speed 搞笑短片刺中機主心 網民創意搞套件

遊戲動漫
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【Plash Speed memes PS4 Pro偽裝Router】很多PS4 / PS4 Pro機主，心目中可能都有一件心事：如何將這龐然大物隱藏家中，不會被老媽發現？有網民發現韓國PlayStation半年前的一段片，如何觸動了PS4機主，更有人發揮創意為PS4偽裝成Wifi Router套件，蠢事認真做才是男人的浪漫！

去年年中，韓國PlayStation發放一套宣傳片，以「每個PS4機主都想做的事」吸引點擊，內容大致講述一家人中，男戶主 爸爸 請技工「修理Wifi」為名，換上一部PS4 Pro為實，為了不讓大媽發現這是遊戲主機，爸爸與技工辯稱這是一台新的分享網絡Wifi Router（路由器），看似成功但疑點重重！由於片屬韓文關係，以下以圖片解說影片內容。

▼▼韓國PlayStation「Plash Speed」搞笑故事圖解▼▼
【點圖放大睇字幕】

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▼▼足本韓版影片▼▼

亦有網民翻譯中文版 【點擊觀看】

雖然故事如此KUSO，但不少網民因為這片引起會心微笑，亦啟發了製作「Plash Speed」的念頭，近日有中國網民因為這片，開發PS4 Pro偽裝Wifi Router的改裝套件，名稱真的叫「Plash Speed 偽裝套件」，在微博上引起熱話；套裝包括4條偽裝Wifi天線，PS4標誌更可以用貼紙客製化Wifi路由器品牌標誌，更是認真的RJ45刻字工具製作，當然這個計畫純屬惡搞，但亦不失為網民為「男人的浪漫」搞出創意！

即睇：windleavez微博

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