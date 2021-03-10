《鬼滅之刃》貓咪Cosplay萌爆瘋傳！神還原炭治郎咬禰豆子情節

開罐
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雖然現在大人都在看天竺鼠車車，不過《鬼滅之刃》因為有小朋友的支持，所以熱潮依舊沒有退燒，甚至有日本女孩盛裝和服出門，被小孩誤認大喊：「妳是《鬼滅之刃》大魔王無慘！」，真的太爆笑～而最近就有日本網友將家裡的貓咪打扮成炭治郎跟禰豆子兄妹黨，超可愛的模樣立刻在推特上瘋傳！

《鬼滅之刃》議題持續發燒，而在新年期間幽浮桌也乘勝追擊，宣布動畫第二季將會在今年開播，讓粉絲期待不已～近日有位日本網友更讓家裡的兩隻貓咪穿上衣服，分別 Cosplay 主角炭治郎跟禰豆子，超萌的合照立刻就讓網友們暴動啦！

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而這則 PO 文也順帶釣出其他的鬼殺隊隊員，大家紛紛曬出自家貓咪扮成 《鬼滅之刃》角色的可愛模樣，每隻看起來都超欠吸！

然而就當大家都沈浸在竈門兄妹感人的情誼之中（？），下一秒畫風突變，兩隻貓咪直接大打出手，說好的兄妹情深呢？！（飼主表示：「現在是在演第 202 話？？？」）（注：在《鬼滅之刃》漫畫 202 話中，失去理智的炭治郎一改好哥哥的溫柔形象，還咬破了妹妹禰豆子的肩膀，令粉絲看了揪心不已～）

看完 Mugi 跟 Okome 可愛的模樣，你是不是也忍不住想加入貓奴的行列了呢？

相關圖輯：日本女孩盛裝和服出門　小孩見到驚叫：是大魔王無慘！▼▼▼

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▼▼▼相關圖輯：《鬼滅之刃》第二季遊郭篇PV▼▼▼

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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