貓咪化身「翻版豬仔錢罌」超趣致　一眾網友笑翻：正宗招財貓！

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自己的錢罌錢自己存！台灣新北市蘆洲區混種貓咪「柚子」相當精打細算，這天爸爸準備把零錢投進小豬錢罌時，牠先跑去卡位當「偽小豬」，只見牠圓滾滾的大眼睛直盯著爸爸，彷彿在說「快給我存罐罐錢啊～」，逗趣的模樣讓網友笑翻直呼「正港（正宗）招財貓！」。

柚子爸爸接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，柚子是個2歲多的小女生，其實牠平常並不會躲在存錢筒那，當天不知道為什麼，就自己卡在2隻小豬中間，因為模樣很可愛，就被自己拍下來分享。

▼按下圖看清柚子可愛模樣、和爸爸玩尾巴！👇👇👇

柚子的個性很安靜高傲，平常只黏媽媽的牠和爸爸唯一的互動就是玩尾巴，會將尾巴放在爸爸手中晃來晃去，算是另類的父女互動，另外柚子還很喜歡擋住電視，讓爸爸每次要轉台時都感應不到，請牠借過還會被瞪呢！

爸爸將照片上傳至Facebook貓咪社團後，柚子呆萌的大眼、假裝自己是小豬的模樣笑翻許多網友，大家紛紛留言表示，「招財貓，難怪沒投錢怪怪的」、「那隻會咬錢」、「會招財還會守財，主人大發無誤」、「這是我的罐罐錢！只進不出啊」、「這也是存錢筒的一種，錢都存到牠的肚子去了」、「正港招財貓」、「看眼睛就知道是同一個媽媽生的」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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