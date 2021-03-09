撰文： 爆檸哥 最後更新日期： 2021-03-09 17:26

日本的《反轉三國志》近日已上畫，而改編自電子遊戲，由中港合拍的《真·三國無雙》，早前在旺角也出現了戶外巨型宣傳海報，官方今日（9日）更釋出了全新預告，並公開了多個重要角色造型，鐵定電影將在今年4月29日香港上映。 其實多年來中港台日都有拍過三國系列的電影或電視劇，不同角色的造型也差超多，《開罐》綜合了多套作品的角色，大家不妨比較下哪個做曹操、貂蟬、劉備最神似。

旺角早前出現了《真三國無雙》戶外巨型宣傳海報。（官方圖片）

耗資三億的《真．三國無雙》電影落實今年4月29日在港上畫，日前公開預告片，飾演呂布的古天樂攬住由古力娜扎飾演的貂蟬，不過有網友笑言，古天樂的造型難分是呂布定項少龍。另外還有王凱飾演曹操﹑韓庚飾演關羽﹑楊佑寧飾演劉備，和呂良偉飾演袁紹等。



👇👇👇看看真三國無雙角色造型及預告片👇👇👇

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其實多年來中港台日以三國為取材的電影甚多，而人物角色的造型也各有不同，大家不妨重温一下曹操、劉備、貂蟬等角色的造型，看看哪個扮得最神似？

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