撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-03 17:47

屯門良景邨及新圍苑共8座大廈水管驚現密集蝦屍，水務署形容事件罕見，亦引起網民熱議，原來一條小小的水管，都有如此奇特的生態。香港雖然有高樓大廈，不過大自然亦不甘寂寞，不時上演生態奇聞。

屯門區議員黃麗嫦表示，有居民反映鹹水喉入水慢，管理處檢查後驚揭喉管Y隔的內側佈滿數以千計的小蝦屍體，部分長約3厘米。香港不時都會發生野生動物誤入民居的事件，而且入侵的動物五花八門，以下這七件事最為轟動。

屯門良景邨及新圍苑共8座大廈水管驚現密集蝦屍。

👇👇👇按圖看7件轟動一時的屋邨生態奇聞👇👇👇

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演藝界泰斗吳孟達（達哥）於2021年2月27日因肝癌病逝，享年70歲，令網民大為惋惜，特別想念他跟周星馳的黃金組合，長得很像李小龍的鬼影擒拿手、傻更更的醬爆、令人難以忘記的如花，他們過得好嗎？14位跟周星馳擦出過無數火花的超級配角，原來有人成了身家過億的富翁，有人卻中風半身不遂...

👇👇👇按圖看14位周星馳的黃金配角現況👇👇👇

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食君之祿，下一句是甚麼？人品好，甚麼會自然好？這些經典新年港產賀歲片對白，你一定聽過，《逃學威龍3之龍過雞年》、《嚦咕嚦咕新年財》、《行運超人》等等，就算對劇情倒背如流，對白你又是否記得一清二楚？話不多說，這19句對白挑戰等著你。

👇👇👇按圖挑戰19句對白填充題👇👇👇

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同場加映：43句讀錯都唔覺的廣東話 香港人先識笑 軟腳蟹手卷、繼香光光雞

廣東話博大精深，音調又多，好多時都會唔小心讀錯，最經典當然有陳豪的「紅都面晒」，和《東張西望》的「食燈籠玩月餅」，網民亦不甘亦弱，列出自己平時不小心講錯的廣東話，搞笑一番。

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