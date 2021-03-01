撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-01 18:09

演藝界泰斗吳孟達（達哥）於2021年2月27日因肝癌病逝，享年70歲，令網民大為惋惜，特別想念他跟周星馳的黃金組合，這14位跟周星馳擦出過無數火花的超級配角，他們現在怎麼樣了？

吳孟達的死訊，令不少網民開始懷念90年代的喜劇光輝歲月，也很好奇當年為我們帶來無限歡樂的演員們，長得很像李小龍的鬼影擒拿手、傻更更的醬爆、令人難以忘記的如花，他們過得好嗎？原來有人成了身家過億的富翁，有人卻中風半身不遂...

吳孟達的死訊，令不少網民開始懷念90年代的喜劇光輝歲月。

👇👇👇按圖看14位周星馳的黃金配角現況👇👇👇

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食君之祿，下一句是甚麼？人品好，甚麼會自然好？這些經典新年港產賀歲片對白，你一定聽過，《逃學威龍3之龍過雞年》、《嚦咕嚦咕新年財》、《行運超人》等等，就算對劇情倒背如流，對白你又是否記得一清二楚？話不多說，這19句對白挑戰等著你。

👇👇👇按圖挑戰19句對白填充題👇👇👇

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這些年來出現過大大小小的選秀節目，有的搞笑，有的認真，亦出現過不少奇人，例如在以搞笑為主的《殘酷一叮》，出現過《忘情水》、《大日子》，卻又出現了後來成為歌手的扮聲專家馮文樂；在以認真為主的《中國夢之聲》，又會出現了一個令內地網民嘖嘖稱奇、令韓紅當眾爆粗的「波瀾哥」，這10個選秀節目奇人，你仲記得幾多個？

👇👇👇按圖看10個那些年的選秀奇人👇👇👇

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同場加映：43句讀錯都唔覺的廣東話 香港人先識笑 軟腳蟹手卷、繼香光光雞

廣東話博大精深，音調又多，好多時都會唔小心讀錯，最經典當然有陳豪的「紅都面晒」，和《東張西望》的「食燈籠玩月餅」，網民亦不甘亦弱，列出自己平時不小心講錯的廣東話，搞笑一番。

點擊看全文：43句讀錯都唔覺的廣東話 香港人先識笑 軟腳蟹手卷、繼香光光雞

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