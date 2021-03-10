撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-03-10 15:12

相信近來大家都因為疫情關係多了留在家煲劇吧！外國網站Ranker早前進行票選，選出Netflix中的最佳韓劇，超過5萬名網民參與投票。多套熱門韓劇，包括《驅魔麵館》、《SWEET HOME》、《愛的迫降》、《雖然是精神病但沒關係》都有上榜，究竟哪一套韓劇在外國網民心目中最好睇呢？

曾經蟬聯多周NETFLIX排行榜1位的《驅魔麵館》打入三甲

外國網站RANKER每年都會進行各式各樣關於韓劇的投票，其中一樣每年都會有的投票，就是NETFLIX上的最佳韓劇排名。本年度的結果已經出爐，看看哪30套是外國網民心目中最好看的韓劇！

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《宮》即將翻拍！網民熱議出演名單

由尹恩惠、朱智勛、金楨勳、宋智孝主演的經典韓劇《宮》確認即將翻拍。不少網民熱烈討論假想出演名單，其中在《Penthouse》中獲得很高人氣的金永大和金賢秀呼聲最高。

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外國網站King Choice每年都會進行投票，選出網民心目中最帥的韓國男演員。2021年的投票結果已於2月28日出爐，去年的第1名玄彬，今年竟然跌出10強之外！第一名由誰奪得？

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