撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-03-09 12:19

K-POP近幾年風摩不少香港的少女。其實早在90年代，已經有不少香港人聽K-POP。最近有網民在Facebook群組「90年代回憶」發文討論「那些年的K-POP」，引起其他網民的共鳴。原來這15組K-POP歌星在90年代的香港曾經十分流行！

不少網民留言表示「神話」是他們第一個認識的K-POP組合

S.E.S的柳真（左）最近有份出演劇集《Penthouse》

BTS、BLACKPINK等韓國組合，近年來在全世界都非常受歡迎。早在20年前，不少香港人已經開始接觸K-POP歌手。以下15個韓國歌星及組合，就是近日香港網民在Facebook「90年代回憶」中討論的「第一個認識的KPOP明星」。

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15個韓星出道前後差很大

近年來，不少90後的韓國男星都非常受歡迎，例如朴寶劍、南柱赫。雖然他們現時長得十分帥氣，但原來出道前都曾經是「宅男一枚」！除了他們之外，原來這些韓星出道前後都「差很大」。

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外國網站King Choice每年都會進行投票，選出網民心目中最帥的韓國男演員。2021年的投票結果已於2月28日出爐，去年的第1名玄彬，今年竟然跌出10強之外！第一名由誰奪得？

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