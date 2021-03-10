撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-10 16:33

Coffee、阿Bob、 大S，你記得他們的原名嗎？有些名人，你永遠只記得他的花名或者別稱，一問到本名，總要load幾秒才記得，近日就有網民發文，細數這19位別稱比本名更令人印象深刻的名人。

不少人都會有花名或外號，名人亦不例外，可能是因為他們的外表、做過的事、甚至是角色名，有時叫著叫著，連他們的本名都差點忘記了，以下這19位名人，他們的本名，一時三刻你都未必醒得起！

Coffee、大S，你記得他們的原名嗎？

👇👇👇按圖看這19位別稱比本名更令人印象深刻的名人👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

Angelababy最近被內地導演要求改名，指不應該用英文名在內地「搵食」，引起網民熱烈討論，Angelababy名字辨識度高，不過不少名人的英文名原來都十分路人，如果用英文名行走江湖，立即霸氣盡失。

👇👇👇按圖看17個名人超普通英文名👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

不少藝人後生時都非常靚仔，黃秋生是混血小鮮肉生，梁朝偉更加是一個MK仔。同時，亦有不少人為了在娛樂圈打拚而改了藝名，有的只是改名字，有些更連姓都改埋，甚至由中文變英文。例如一代潮人陳冠希、創造出「skr」等潮語的吳亦凡，原來也不是他們的原名，而他們的原名只可以說…真的非常普遍。一個好的藝名可以令人印象深刻，小編不禁幻想，如果他們用真名出道，跟一個路人有沒有分別。

👇👇👇按圖看23個藝人真名👇👇👇

+ 17 + 17 + 17

同場加映：周柏豪勁MK、阿嬌頭上有鞋墊、楊明也中伏 11個慘不忍睹古裝造型

周柏豪近來主演的內地網絡電影《混世四猴：神猴歸來》上架，造型被網民瘋狂吐槽，不止樣衰更MK味濃，大至范冰冰、迪麗熱巴、劉詩詩等國際影星，小至TVB小生楊明、李逸朗，歌演兩棲藝人鍾欣潼、周柏豪等，全部都中過古裝造型伏，髮型是出事重災區，當中不少獲一致負評，成為演員生涯的黑歷史。

立即CLICK入內文睇足本版：周柏豪勁MK、阿嬌頭上有鞋墊、楊明也中伏 11個慘不忍睹古裝造型

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈