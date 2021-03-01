撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-01 07:00

每個人的夢想和目標都不同，很多人工作一輩子為了儲錢買樓，組織家庭過幸福生活；亦有部份人為了追夢而孤注一擲，放棄安穩平凡的生活。日本有一位在名校東京大學畢業的學霸，本來他是一位準機師，年薪高達2－3000萬日圓（約港幣146萬－219萬），是很多人心目中的「人生贏家」。可是，他竟然在最風光的一刻決定辭職，帶著儲蓄搬到京都樓齡100年舊屋，在只有35呎的房間裏開始追夢計劃，到底他為什麼要放棄高薪厚職捱窮？原來背後有超感人的原因!

日本節目《幸せ!ボンビーガール》訪問日本不同「貧窮青年」，了解他們生活的背景和故事。這次節目做訪問了一位叫做直樹的27歲男生，他在日本名校東京大學畢業，是名副其實的高材生，曾經是著名航空公司的準機師，年薪高達2－3000萬日圓（約港幣146萬－219萬），每天過著無憂無慮的奢侈生活。

不過，去年9月他突然帶著所有儲蓄搬到京都祇園，入住一間樓齡過百年歷史的合租舊屋，用3萬日圓（約港幣2100元）的價錢租住只有35呎的房間，就連工作用的桌子也沒有。原來他放棄高薪厚職是為了追夢，因為媽媽的一句說話「驚醒夢中人」，決定犧牲安穩生活追求更有意義的夢想。為了節省金錢，他每餐僅花港幣3－4元煮食、行李箱內只有4件上衣和2條褲，非常克己。當主持人和嘉賓聽到他的夢想後，都不禁驚嘆：「你真的太偉大了！」

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日本節目《爆報! THE フライデー》最近收到觀眾投稿，一位母親講述自己3歲的小兒子突然嚷著要與「以前的媽媽」見面，彷彿擁有前世的記憶。這位年紀尚小的男童居然記得自己上輩子的死亡經過，他清楚地憶述自己當時坐在紅色的電單車上，在馬路被衝紅燈的車輛撞死，更能手繪出一份事發當時的地圖。

初時男童的母親還是半信半疑，她嘗試在Twitter幫兒子「尋親」，結果竟然成為熱話，有超過3萬網民幫手轉發，最後更有陌生人提供了巧合得令人難以置信的線索，到底最後男孩能否重遇他的前世母親？！

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同場加映：日專家解答毛髮4大迷思 染髮會引致禿頭？拔某條毛會致皮膚癌！

除了皮膚健康，頭皮與毛髮都很重要，不少人將大量金錢放在頭髮上，就是為了預防脫髮。社會上亦流傳著很多關於頭髮和體毛的「都市傳說」，例如年輕時太常染髮容易變禿頭、經常綁馬尾會扯甩頭髮等，到底這些傳聞是真是假？有日本節目請到頭髮和皮膚專家，用專業意見解答大家的疑問！

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