撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-12 07:00

【新手露營/露營裝備/裝備推介/單人露營/背包露營/單車露營】一去露營深似海，不少迷上露營的朋友仔，每隔幾星期或幾個月就會課金買新裝備。當然購物是樂趣，但冤枉錢還是少花點為好。想買得精明？台灣山系達人法蘭克黃推介10款單人露營超值裝備，讓你的錢花得其所。

法蘭克黃@YouTube

裝備，向來都是山友們聊不完的話題。新手玩家想入手基本款該怎樣選？一人露營又該入手甚麼裝備？追求輕量化的又有甚麼選擇？台灣山系YouTuber法蘭克黃在個人頻道，推介了10款單人露營CP值高裝備，全是在長時間，多次親身使用後發表的產品使用心得。心思思想買裝備的你，看看有哪款是你的心水。

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讀者如內容感興趣請前向法蘭克黃頻道►https://www.youtube.com/channel/UCqPHtWqmuG2DpnuG2ks2PwA

*內容獲YouTuber法蘭克黃授權。

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户外品牌迪卡儂向來以抵買見稱，露營新手預算不多也可以去逛逛。究竟$300能買到甚麼露營裝備？雖然低預算裝備一定會偏重，但必要的裝備當然不能省。想知有甚麼性價比高的露營好物？不妨參考一眾網民推介，以下10件香港迪卡儂都買到的抵買露營裝備，看看有沒有你的心水？

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除了迪卡儂買得到低預算的露營用品外，有網民分享AEON Living Plaza $12店也買得到性價比高的露營好物在AEON Living Plaza $12店買到的露營好用小物。以為便宜一定無好貨？別輕看這些$12露營好物，日本有不少山系露營達人都在自家頻道分享心得。想知如何將這些露營好物功用極大化？看看日本山系KOL教路啦！

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同場加映：露營地點｜5大附浴室免費營地 西貢灣仔南觀星 日落邊度最靚？

本港免費露營地點由漁護署及康文署分別管理，漁護署轄下共有41個營地，康文署則管理2個露營營地。記者整理5個適合新手的露營營地，地勢平坦，難度較低，交通較方便，最重要有標準洗手間及浴室，輕鬆解決露營最怕的衛生問題，適合第一次露營的朋友。

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備註：新冠肺炎疫情關係，政府的指定露營地點仍然關閉，大家在設施重開之前可以先計劃，為自己的第一次做好準備。

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