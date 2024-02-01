香港天氣潮濕，不時有驟雨，濕度更高達90-95%。在持續潮濕的天氣，洗淨的濕衣物特別難乾透，分分鐘晾兩三日都依然濕笠笠。如果衣物衫褲未乾透，穿上衫褲時會有一股難聞的噏味。潮濕天晾衣時要用對方法及技巧，有效加速衣物變乾的速度、減少異味。《Opener 開罐》整理專家教9大衣物速乾防霉技巧，如何晾毛巾、長袖恤衫？厚身的衛衣要怎樣晾乾？日本教授教用一個膠袋可加速帶走濕氣？



春天天氣潮濕，晾衫褲要較長時間才能乾透，衣物容易出現異味。（Christophe Dion@Unsplash）

潮濕天需要較長時間將衣物晾乾，有時衣物乾透，但穿上身後卻傳出淡淡的異味，令人懊惱。與男神、女神近距離接觸，衣服卻散發一股噏味，實在使人尷尬。日本家務達人毎田祥子教大家簡單快捷的晾衫方法，包括毛巾、長袖恤衫、衛衣的特別晾乾方法，開風扇吹乾應該相隔多遠。不說不知，原來洗衣機脫水時加一件物件就能加速脫水效果！

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潮濕天晾衫還有不少要注意的地方，包括晾衣服的最佳時間及位置、晾衫時放一樣物件即可減少濕氣等。日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu在YouTube個人頻道分享一個簡單快捷又有效的晾衫方法，只需改變衣物的排列便可加快衣物晾乾的速度！

日本家務達人毎田祥子則提醒大家數個晾衫貼士，包括晾衫褲時應該選擇家中哪個位置、衣物之間應該隔開多遠。

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同場加映：潮濕易過敏缺水

初春潮濕多雨，肌膚也需要保濕？春天氣溫時冷時暖，肌膚容易變得脆弱，繼而出現發紅、脫皮等敏感現象，此時肌膚保濕工作一定要做得仔細。不過秋冬季滋潤型的護膚品太過厚重，春季應該轉用清爽型的護膚品。

敷面膜就可以保濕？台灣網紅兼化學博士Ivan指面膜可以敷，不過要精明地使用才有效果，不能敷得太耐，特別是敏感肌膚應該避免敷一款面膜。

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