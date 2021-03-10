撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-10 19:02

網購服務日新月異，若然願意貨比三家，平價優惠絕對不難發掘！或許大家平時不太留意，但其實以賣電器產品起家的蘇寧電器，其官方網店有不少電器以外的產品發售。即日起至3月18日更推出「春日激安祭」，全場貨品低至1折發售。除了有較熱門的Apple產品及Switch外，亦有各大護膚品牌如Origins、Kiehl's、Estee Lauder及SK-II，以及潮流品牌如Longchamp、Kanken袋Fjällräven及Herschel都有折!

優惠產品不乏男女合用的人氣品牌。（蘇寧）

今次激安祭中主要推出6大優惠，當中大多需要限時或限量搶購，另外亦有每日限定的品牌優惠。但除非你已有相當清晰的目標，否則限時搶購未必是你最該搶購的時段。因此比起這些限時限量優惠，記者建議大家不妨直接留意網頁中的各類型減價商品！官網中主要把產品分為六大類別，分別為「電子產品」、「大小家電」、「個人護理及家居用品」、「食品及醫藥保健」、「美妝護膚」、「首飾手袋及行李箱」。其中均有相當多減價產品供大家選擇。

適逢臨近3月14日白色情人節，記者特地為大家格價並從中挑選20款抵買推介，當中大多均比品牌官網或其他網購平台更平！而且男女合用、實用性高！運費方面，活動期間買滿$150即可免費於O2O自提點配送服務或支付$20附加費、買滿$249則可享免費送上門服務或支付$40附加費。

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記者亦為大家整理網店中6大優惠的詳情，有意搶購的朋友們不妨留意。

【優惠1】簽到任務： - APP簽到打卡每日賺1蚊 - 簽到8日+購物一次即送$50優惠券 【優惠2】建行信用卡優惠高達$1800現金回贈 【優惠3】新會員購物賞： - 新登記會員即獲7500積分（可當$50使用） - 限量3000名 $10現金券

【優惠4】優惠鎖定區（活動期間每日凌晨12點限量開搶）

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【優惠5】激安勁減（12:00、15:00、18:00每日限時限量搶購）

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【優惠6】每日品牌限定優惠

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同場加映：IKEA日本官網好評Top10 香港買到$9.9起

IKEA不時都有高CP值的商品值得購買。但在眾多商品中，究竟哪些值得購入？不妨參考日本IKEA官網的數據！近日日本生活網站Lifestyling Log整理了日本IKEA官網上10款人氣產品，大家在掃貨前不妨參考！

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另有資深用家好物及雷品清單，點擊睇全文：IKEA日本官網好評Top10 香港買到$9.9起 第一位港人也爆買

同場加映：網民熱數20個過時價值觀

八、九十年代，做到大學生等於成功；現在滿街大學生，畢業等於失業。從前努力工作儲錢等於能夠上樓，現在沒有父幹的話，隨時連首期都成問題。曾經被視為必然正確的這些想法，放到現今，又是否同一回事？近日有網民於討論區大談「一人一個已經過時嘅價值觀」，不妨看看你有沒有同感。

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仲有另外10個價值觀！點擊睇全文：有圖有真相、唔好怕蝕底？網民熱數20個過時價值觀 港人最痛呢句