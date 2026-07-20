【打風／天文台／HKO／明天的天氣／低壓區／颱風／熱帶氣旋】天文台今日（20日）最新九天天氣預報顯示，一個低壓區可能會在本周中期於菲律賓以東海域逐漸發展，有較大機會於本周後期進入南海中北部，並在周末期間大致移向廣東沿岸一帶，該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

落雨天大家晾衣物時有沒有發現衣物經常都晾不乾？衫褲衣物經常有一股霉味？潮濕天晾衣物要講技巧及方法，才能使衣物完全乾透又沒有異味。《Opener 開罐》整理專家教8大衣物防霉、速乾方法，哪個時段晾衣物最有效殺菌消毒？晾衣物應該選擇家中哪個位置？



下雨天，衣物經常有一股異味、難以乾透，原來晾衫都有技巧及貼士。（anniespratt@Unsplash）

平時在家晾衣物都是隨便放，只要將衫褲晾乾便可，毫不講究。不過大家都知潮濕天衣服較難晾乾、異味難除，不想與女神近距離接觸、衣服散發一股噏味？要去除異味就要參考以下兩位專家的做法。日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu在YouTube個人頻道分享一個簡單快捷又有效的晾衫方法，只需改變衣物的排列便可加快衣物晾乾的速度！日本家務達人毎田祥子提醒大家數個貼士，包括晾衣物時應該選擇哪個位置、衣物之間應該隔開多遠。

👇👇👇點圖即睇專家教8個衣物防霉方法👇👇👇

+ 4

1. 拱門晾衣法

日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu在頻道上分享拱門晾衣法，重新整理衣物的排列方法。她教大家將較長的衣物掛在左右兩旁，較短的衣物掛在中間，形成一座拱門。

2. 利用高温清洗衣物

為求快捷，不少人使用冷水清洗衣物，但其實高溫（約40度）才能有效洗淨衣物，消滅異味。清洗衣物前可以加入一茶匙（100毫升）白醋來洗淨衣物，因為白醋屬於弱酸性，有助消滅霉菌，加強去除衣物的霉味。

3. 把握晾衣物時機

最佳晾衣物的時間是早上至中午時段，早上10時至下午4點左右，因為這個時段有陽光照射到衣物上，紫外線有助殺菌及消滅致敏的蟎蟲。除了殺菌的陽光外，晾衣物時要打開窗戶使空氣流通，這樣就不會產生異味。

4. 將衣物放在屋內較高位置

日本家務達人毎田祥子教大家晾衫時，不妨將衣物放在房屋內較高位置。因為屋內的濕氣、水分向下聚集，屋內越高的位置濕度越低，相反屋內底部空氣的濕度較高。想衣物更快乾就要將衣衫放在高處晾乾。

5. 衣物之間隔2CM

假如在露台等有陽光照射的地方晾衫，衣物之間隔開2cm距離，可以加速晾乾衣物。如果在室內位置晾衫，大家可以將衣物隔開一個拳頭排開，有助通風，減少異味產生。

6. 晾衣物時活用報紙

相信大家家中都有報紙，其實報紙有強力吸濕功能！毎田祥子建議大家將報紙弄皺，然後再將報紙攤開放在濕衣物底下，有助降低衣物附近的濕度，並加快晾乾衣物的速度。

7. 將濕衣物前後反轉晾乾

衣物晾起來時也有方法加速晾乾，因為衣服內層與人體接觸，最容易殘留皮脂與汗水，因此清洗衣物時將衣衫前後倒轉，可以徹底洗乾淨隱藏的污垢，減少異味。

另外晾乾衣物時，大家可以將最難晾乾的腋下位、衣服接縫處翻出來，陽光灑下來時即可完全消毒這些隱藏位。

8. 在房中間位置晾衣服

屋企中間晾衣服，不過有些人家裏空間較細，未能沿用這個方法。毎田祥子指即使未能掛在中央位置，千萬不要將濕衣物掛在掛上窗簾的窗邊、牆邊，因為這些地方的空氣不夠流通。

天氣潮濕多雨，雙腳容易出汗，增加出現腳臭的機會。不想上異性屋企，脫鞋後卻傳出陣陣異味？

根據衛生處衛生防護中心網站指，足部多汗是主要導致腳臭的成因，足部的汗腺本身就比起身體其他部位更多，它們無時無刻都會排汗，當腳汗混合皮膚上的細菌時，便會產生惱人異味。《Opener開罐》整理5大腳臭解決方法，以及台灣YouTuber兼中醫師77老大提供一招簡單方法，預防腳臭。

👇👇👇點圖即睇2大腳臭成因、專家教6大腳臭解決方法👇👇👇