撰文： 爆檸哥 最後更新日期： 2021-03-11 16:56

日前香港電台節目《視點31》以「UA的離去 – 理想與現實；香港電影盛世？」為題，邀請了電影圈中人大談香港電影業生態。其中田啟文（田雞）在接受訪問時表示，在中港合拍片的規範下，不少電影題材如色情內容、政治題材通通不能涉及，更笑言《無間道》若是合拍應該「唔拍得」，「點可能警隊裡面有臥底啊？你咁樣中傷我哋。」 而事實上，過往不少港產片為了過內地安檢，都有2個結局，河蟹版一般都比較狗血，而且令內地觀眾大反白眼。《開罐》整理了14套有2個結局的電影，一起來「欣賞」一下吧，唔反白眼當你贏。

田雞提出問題：「點解內地觀眾鍾意睇香港片？」（影片擷圖）

田雞在訪問中直指，90年代香港開始跟內地合拍電影，當中色情內容、政治題材通通不能涉及，他笑言今日應該連《無間道》也不能拍。「『點可能警隊裡面有臥底啊？你咁樣中傷我哋。』電影係需要有矛盾，諗返轉頭，內地觀眾點解咁鍾意睇香港片？就係因為喺內地睇唔到（呢啲題材），冇咁暢所欲言，你而家拍緊同內地一樣嘅戲，我使乜睇香港電影啫？」



事實上以往不少需打入內地市場的電影，為了符合內地的規範，電影內容都與其他地區播出的版本略有不同。即使是當年的《無間道》，內地播出的結局和香港等其他地區所播出的結局也有異。《開罐》整理了14套有2個結局的電影，看看你們會喜歡哪一個結局。

↓↓↓ 按圖看14套被河蟹的港產片↓↓↓

+ 23 + 23 + 23

UA戲院３月８日正式結業，官網亦停止運作，UA Cinemas表示，由於疫情衝擊所致，不勝經營壓力，遂無奈結業，UA戲院已啟動清盤程序。消息令不少網民大為感嘆，有網民在網上發文，細數後悔過入場睇的電影，笑指當年𠝹過不少UA的凳，現時只可懷念。

👇👇👇按圖看13套睇到鎅凳爛片👇👇👇

+ 21 + 21 + 21

演藝界泰斗吳孟達（達哥）於2021年2月27日因肝癌病逝，享年70歲，令網民大為惋惜，特別想念他跟周星馳的黃金組合，長得很像李小龍的鬼影擒拿手、傻更更的醬爆、令人難以忘記的如花，他們過得好嗎？14位跟周星馳擦出過無數火花的超級配角，原來有人成了身家過億的富翁，有人卻中風半身不遂...

👇👇👇按圖看14位周星馳的黃金配角現況👇👇👇

+ 23 + 23 + 23

不少人都會有花名或外號，名人亦不例外，可能是因為他們的外表、做過的事、甚至是角色名，有時叫著叫著，連他們的本名都差點忘記了，以下這19位名人，他們的本名，一時三刻你都未必醒得起！

👇👇👇按圖看這19位別稱比本名更令人印象深刻的名人👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

點擊看全文：Coffee、阿Bob、大S 記得他們原名嗎 19個名人別稱比本名更知名