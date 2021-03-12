撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-12 16:50

假如明天有一場世紀大災難，你認為自己的生存機率有多少？要在嚴酷的環境下掙扎求存，一個萬能的「避難袋」可說是存活的關鍵，到底災難求生有什麼必定要帶的必需品？適逢日本311大地震十週年，日本老牌企業「Suntory（サントリー）」訪問了50位曾經歷地震和海嘯的災民，讓他們分享「當天拯救了我」的35件求生用品，當中竟然出現了狗糧？！

香港人生活在較少發生自然災害的地方，假如下一秒發生大地震等嚴重災難，突然斷水停電，你會怎樣做？其實每家每戶都應該在家中準備一個「求生避難包」，日本便是一個最佳例子。最近「311大地震」迎來第10個年頭，日本老牌企業「Suntory（サントリー）」和日本《河北新報》合作，訪問了50位「311大地震」災民，讓他們憶述「災難當時拯救了我的東西」，並整合成一張清單和影片，給大家作日後避難的參考。只要帶備這35種求生必備品，存活機率立即大大提高！

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「日本311大地震」快十周年，這場大災難是日本地震觀察史上錄得最大規模的地震，最高程度7級的海溝型地震引發海嘯，摧毀民眾家園，帶走了過萬人的性命。事發當日，一間位於宮城縣的「大川小學」被高達8米的海嘯正面衝擊，學校裡84名師生身亡、失蹤，本來落實在3月18日舉行的畢業禮，最後變成悲痛的火葬告別儀式。



近日有日本媒體訪問了在海嘯災難中痛失12歲女兒的父親，訴說他這10年間，如何警惕大家緊記「311大地震」帶來的慘痛教訓......

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同場加映：日天才男棄機師2000萬円年薪住35呎舊屋 捱窮追夢全因母親一句話

每個人的夢想和目標都不同，很多人工作一輩子為了儲錢買樓，組織家庭過幸福生活；亦有部份人為了追夢而孤注一擲，放棄安穩平凡的生活。日本有一位在名校東京大學畢業的學霸，本來他是一位準機師，年薪高達2－3000萬日圓（約港幣146萬－219萬），是很多人心目中的「人生贏家」。可是，他竟然在最風光的一刻決定辭職，帶著儲蓄搬到京都樓齡100年舊屋，在只有35呎的房間裏開始追夢計劃，到底他為什麼要放棄高薪厚職捱窮？原來背後有超感人的原因!

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